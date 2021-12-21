央行21日下午召銀行前來開會的情況如何？現在答案揭曉。據知情人士透露，央行已在21日已召不動產放款龍頭，土建融業務量超過4000億的土地銀行前來開會，就土融貸款的等待動工「合理期間」究竟可多長交換意見，據悉，央行和土銀在討論過程中，已有基本共識，主要以建案的規模來拿捏，倘若是數百坪小坪數的建案，則不宜超過一年，但倘若是上千坪的大面積土地開發，且又涉及到地方政府等多個單位來核准執照，則可放大時間到2年左右，但是否再放大到2年以上，銀行必須妥適的斟酌個案。

據悉，央行21日之所以召土銀前來討論，主要是由於土銀是不動產放款龍頭，超過4000億的土建融案量，更足見土銀對於各類型土建融案已凝聚各類經驗豐富，因此央行希望在執行相關規定上，也能夠順利，而非淪為「不合情理」。

據接近央行的有關人士指出，央行這次主要打的是與土融相關的「養地」貸款，而並非建融，事實上，建商只要動工了：「建融期間多長，在央行看來不是問題！」包括央行官員也在私下場合舉例，一棟20幾層樓的大樓，面積上千坪的建案，也得花上2年以上的時間才能蓋好，現在的重點是建商取得土地之後卻拖著不動工，這樣就形同養地，因此央行此次不論是上週的理監事會議，或是接下來提出的最新版QA，全部都鎖定銀行跟客戶所簽訂的「切結書」，到底對未動工期間可以「等多久」。

金融圈人士指出，在個案審酌上面，銀行真的必須睜大眼睛來看建商到底說真話還是假話。舉例來說，有些建商說使用執照一直未下來，有些屬實，但有些則是建商有動「手腳」；例如，只要向政府單位提出「變更設計」申請，使用執照當然就下不來。

業界的確也有很多「養地養成金雞母」的現象，近來最熱議的，就是在高雄楠梓區因為台積電要建廠而使得一夕之間週邊土地「鹹蛋變黃金」，原本是中油煉油廠旁的土地，因此價格很低，現在因為台積電要建廠而水漲船高，也使得5年前開始在此養地的建商，現在終於養成「金雞母」，這類情況也在其他很多地方發生，建商會先投入開發已有地利的土地，然後再繼續買進更多土地來等待時機，而現在央行要打的，就是這類現象。