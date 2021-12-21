央行第四波打炒房行動，讓台灣房市前景再添不穩定，然而，隨著租金指數繼續創下新高，買不起也租不起讓民怨更加沸騰，對此，景文科技大學財務金融系副教授章定煊在臉書表示，台灣房地產已經成為理財商品，這是一場合法的劫貧濟富系統。

章定煊表示，以前媒體詢問，如果中了超級樂透要怎麼辦？坦言首選還是房地產。章定煊解釋，如果有大筆資金，房地產很適合用來停泊，而且會有固定的現金流進來。

章定煊指出，「偏偏我是個小資族，而且是個醉生夢死的小資族」，投資房市有2點不太適合，除了交易成本太高，資金要自己出，貸款要自己貸，風險自己要承擔，看房子得花很多力氣，搞了半天政府與房仲賺得更多。另外一點就是流動性不好，按照慣例，任何投資只要看到頭部形成，往下破了頸線，即使認賠我也會殺出，就是有停損的習慣。問題就在於，房市上漲到處都是買家，下跌又一堆賣家認賠殺出，一樣是政府與房仲數鈔票數得很開心。

對一個過去喜歡旅遊住飯店的人來說，章定煊坦言他沒有大筆資金需要停泊，所以投資首選不會是房地產，只會在股市處於相對低檔，就開始定期定額投資ETF或是一些高現金收益的股票，等到了警戒線，就暫停買入，回了就繼續存，或是布局一些海外高收益基金與一些防守的外幣保單。

章定煊也分享在座談提出的內容，包括台灣住宅已經變成一種理財商品，而不是消費商品，他的基本供需就已經不再重要了。資產是累積財富的地方，所謂台灣居住正義，只是冰山的一角。在資產價格全面推升的情況下，高資產族只要坐在資產上就財富可以一飛沖天。低資產族就是必須要吃土。這是一場合法的劫貧濟富系統。

章定煊警告，低資產族吃土吃定了。現在的經濟就是要犧牲低資產族，來維持整體經濟的持續運轉。

章定煊最後提及，老是靠所謂的打房抑制需求面並非長遠之計，應該從供給面著手，強化公共住宅系統，從樂透抽籤制改為排隊制，讓低資產族群對此公共住宅系統有個期望，就可以安心的租屋等待，不必勉強當屋奴。