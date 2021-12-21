李靚蕾突發文幫陳建州夫妻澄清，網友猜測背後目的是在指控徐若瑄。(圖／李靚蕾微博)

王力宏慘遭「蕾神之錘」制裁，神隱2天後發「認輸」，宣布暫離演藝圈，但仍遭酸爆。前妻李靚蕾今天(21日)晚間突然又PO文，表示陳建州與范瑋琪跟王力宏無不正當關係，再度掀起波瀾，半小時內超過2萬網友留言，並解析背後目的，直呼真的太狠了。

王力宏出軌事件後至今4天，男方節節敗退，第一篇聲明無效慘被砲翻後，最終宣布暫離演藝圈，但李靚蕾似乎還握有許多秘密，稍早在微博上發文「據我所知，陳建州與范瑋琪跟王先生沒有不正當的關係」，但對於徐若瑄隻字未提。

文章發出後立刻炸鍋，半小時超過25萬人點讚、2.3萬則留言與1萬次分享，大陸網友紛紛留言：「姊真好心，還幫忙澄清」、「太善良了吧」、「已經路轉粉」、「多的是你不知道的事」。

但不少網友解析李靚蕾背後含意，直呼太狠了：「這是刪去法？」、「實錘有問題的是徐若瑄」、「徐若瑄：乾脆報我身分證號吧」、「那就是徐若瑄了啊」、「這招真的高啊」、「太狠了」、「刀刀見骨」、「漢語真的博大精深啊」、「此地無銀三百兩」、「徐若瑄老公已經崩潰了」。

徐若瑄遭捲入王力宏風波後，雖在18日發了2篇澄清文否認，更揚言提告傳播消息的網友與媒體，但網友不買單，持續灌爆臉書與IG，至今徐若瑄依舊沒有發出新的聲明。