LEXUS總代理和泰汽車周一（20日）發表全新改款NX系列，次日即舉辦媒體試駕，一口氣提供29台包含NX350、NX350h及NX450h+等3種動力、8個車款，本報試駕車為NX350h，受惠於2.5L油電複合動力，搭配輕量化鋰電池模組，除了享有243ps綜效輸出，還能兼顧19.4km/L的油耗表現，約占接單數的四成之多，是相當受關注的車款。

和泰汽車表示，上月發布第二代NX豪華運動休旅車預售之後，在一個月內接超過3000張訂單，正式售價不僅較預售價大降3至6萬元，並定下明年銷售1萬台的目標，由於廠家供應吃緊，年前大概僅有200多名車主可搶先擁有，至於銷售主力NX200的車主要等到農曆年後才有機會交車。

LEXUS首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，而台灣更是全球前五名銷量最大的市場，僅次於美國、大陸、日本、加拿大，可見國內消費者對其喜愛之程度。

而第二代NX除了外觀導入全新設計語彙，並首次採用「L E X U S」車尾logo的車身識別外，亦首度增加PHEV插電式油電複合動力車型，這次總計有5種動力（NX 450h+、NX 350h、NX 350、NX 250、NX 200）、10個等級（各動力依配備提供菁英、豪華、頂級、旗艦與F SPORT等不同車款），可謂鋪天蓋地橫掃豪華休旅市場，再搭配不斷進化的Lexus Driving Signature及先進科技，宣告邁入全新世代。

和泰汽車表示，3000多張訂單之中，NX200占比即超過一半，NX350h也有近四成比例，全新導入的NX 450h+車型配置2.5L插電式油電複合動力系統，可提供309ps/23.1kgm的最大動力輸出，加上E-Four電子式四輪傳動系統，給予車主全新的駕馭體驗，此車明年配額僅100台，但訂單已超過150張。

這次試駕車為NX350h豪華版，和泰同時提供有頂級版與旗艦版共3款，售價分別為199、219、249萬元，試駕車為豪華版，與旗艦版價差50萬元，旗艦版多了全景天窗、感應式尾門、中文衛星導航、HUD抬頭顯示器、數位後視鏡，且中央多功能資訊整合系統為14 吋大螢幕（豪華版為9.8吋）和20吋鋁圈（豪華版為18吋），還有多達17支喇叭的Mark Levinson Premium Surround音響。

不過豪華版在新升級的LDA車道偏離警示、LTA車道循跡輔助、DRCC全速域雷達感應式車距維持定速等新科技全數保留，另外，可以大幅降低停車後因未注意後方來自行車、二輪、四輪車輛而開門造成的意外傷害的SEA安全離座輔助含車門開關連動功能也在配備清單之列。若以務實的購車考量為主，NX 350h豪華版亦是不錯的選擇。

實際試駕，NX350h油電系統轉換相當順暢，引擎運轉噪音很低，起步與加速力道都很充足，讓人印象深刻的是LDA與LTA的表現，試駕當日天候不佳，但是系統仍能精準判別路線標示，讓車輛順暢地維持在路中央。

為了讓更多人搶先體驗NX系列的魅力，和泰汽車首度與雲品溫泉酒店合作品牌月，從明年1月24日至2月底推出NX住房試駕專案、品嘗LEXUS點心與紅白酒等專屬活動。另外，為了讓大眾更加了解品牌電動化願景，將自本月25日至明年2月13日於信義區品牌概念店展出LF-Z Electrified 概念車。而自27日至明年1月23日展開UX300e、NX450h+及NX350h等車款連續4週的試乘體驗活動。

NX導入TAZUNA全環繞駕駛座艙，展現駕駛導向的設計哲學。（陳大任攝）

排檔座造型相當雅緻。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

後座出風口附充電孔。（陳大任攝）

尾燈造型採貫穿式設計，品牌字體放大、字距拉開展現霸氣。（陳大任攝）

全新E-Latch電子門把。（陳大任攝）