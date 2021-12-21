社區邀請住戶一起發揮愛心做公益，支持幫助社福團體。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

聖誕佳節將屆，新北市土城區日月光社區為增進住戶情誼、凝聚向心力，並提供正向生活經驗與教育意義，特別舉辦「歲末年終送暖」活動，邀請喜憨兒、育成、陽光福利基金會等10個社福團體一起參與愛心市集，邀請民眾一起發揮愛心做公益，傳遞聖誕節愛與分享的精神。

日月光為土城第二大社區、共有700多戶，管委會主任委員羅啟恆表示，民眾常會考量究竟什麼樣的社區才最適合居住？是富麗堂皇的外觀？豪華多元的設施？還是服務周全的物業管理？羅啟恆說以上可能都對，但管委會成員都認為「人」才是社區最核心的要素，所以要如何將社區打造成一個富有歡笑、愛與溫暖的地方，一直是大家努力的方向，所以決定今年社區的聖誕節活動，以「歲末年終送暖」形態來舉辦。

管委會除發放200元愛心園遊卷，還邀請了北部地區的10個社福、公益或弱勢團體到社區擺攤，並特別提醒大家事先教導孩子，尊重這些外觀或許不盡相同的人，切勿對他們指指點點，以免愛心淪為傷害。社區愛心義賣全部所得，全數捐助於聯合勸募團體。

羅啟恆表示，希望這項活動能成為社區的特色，每年能固定舉辦，使社區充滿愛與歡樂，塑造成一個積極、具有活力以及多才多藝的優質社區。