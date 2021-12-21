「金曲歌王」王力宏與李靚蕾離婚風波鬧得沸沸揚揚，李靚蕾指控王力宏對婚姻不忠、召妓、不正當男女關係等，諸多毀滅性指控被形容是「蕾神之錘」，最後，王力宏鬥輸李靚蕾，在網上發文認錯道歉，並宣布暫時退出娛樂圈，王力宏優質、正面形象全毀，不過有細心網友就發現，王力宏的微博粉絲人數卻不降反升。

王力宏的「宏荒之力」鬥輸李靚蕾的「蕾神之錘」，婚變風波延燒第4天，暫時以王力宏認錯道歉告一段落，不過李靚蕾稍早則在微博無預警提到王力宏的好友「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪，並寫下：「據我所知，陳建州、范瑋琪跟王先生沒有不正當關係。」

李靚蕾微博全文。（圖／取材自李靚蕾微博）

李靚蕾突然發文，不免讓外界聯想到，是否和陸媒日前爆「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」有關，李靚蕾因此特別澄清；但無論如何，「蕾神」再出擊，也替陳建州和范瑋琪撇清不倫傳言。

但也因「蕾宏之戰」，讓王力宏優質、深情且正面形象全毀，不過就有細心網友發現，王力宏的微博粉絲卻不降反升，網友在「爆廢公社公開版」驚訝發文：「以為王力宏被爆出來粉絲會下降退追蹤潮、矮油～結果沒有餒...反而暴漲餒」，直指先前王力宏的微博粉絲是6799.3萬，道歉後反而多了18.2萬人，來到6817.5萬，而《中時新聞網》截至發稿前確認，王力宏現在的微博粉絲則是6817.8萬，粉絲人數持續增加。

網友發現王力宏粉絲持續增加。（圖／取材自爆廢公社公開版臉書）