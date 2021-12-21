弘凱（5244）今年前三季每股盈餘3.65元，已逾去年獲利，董事長黃建中強調，公司朝向LED光電整合元件及光電感測元件的半導體封測領域發展，並非傳統LED封裝廠，看好明年車用及玻璃屏營運動能；法人則看好，弘凱汽車產品耕耘有成，已通過多家Tier 1車廠認證，2022年營收有機會成長10～20％，挑戰連四年登頂。

LED類股許久未見新股掛牌，以弘凱光電今年前三季獲利進度推算，法人估弘凱2021年每股盈餘可望趨近半個股本，明年在營收大幅成長之下，獲利將輕鬆跨越半個股本，LED產業自1990年代中期陸資廠切入以來，獲利每下愈況，弘凱光電因轉型、聚焦利基型產品，結合LED封裝及IC，以提供客戶解決方案之整合服務為營運導向，前三季平均毛利率突破4字頭，以其財報表現，堪稱近十年最強LED新兵。

弘凱董事長黃建中看好自家營運，汽車LED產品主要交給Tier 1車廠，通過法雷奧、東海理化、HELLA等大廠認證，前三季汽車比重直逼二成，黃建中預估明年汽車、亮化顯示為主要成長動能，合計營收占比將進一步突破三成，已經處於高檔的毛利率可望更上層樓。

弘凱光電成立於2005年，係屬LED產業鏈中游之專業封裝製造商，主要產品可分為可見光LED及不可見光LED二大類；其產品終端應用領域市場可分為智能家居、車用光源及亮化顯示三大市場，弘凱光電最終銷售對象均以全球知名之筆記型電腦品牌廠、家電品牌廠及汽車品牌廠為主。

由於LED市場之未來趨勢係以具感測應用之不可見光市場為發展主軸，黃建中表示，將以LED封裝技術為根本，積極開發光能結合電能之感測新產品，包括距離感測、手勢感測及偵測駕駛行為之光感測元件，及最新應用於5G網通及電動車等第三代半導體必備之高階光耦合器等。

黃建中引述數據表示，光電感測元件、MEMS感測元件、車內感測元件年市場規模介於26億美元至180億美元之間，未來年複合成長率將以二位數速度成長，相關市場應用看好。

弘凱今年前三季之每股盈餘為3.65元，在LED產業僅次億光，前三季毛利率達47.51％，高居LED產業之冠，該公司22日將舉行上市前法人說明會，規劃於2022年初掛牌上市。