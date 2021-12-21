德國《經濟週刊》21日報導，宏碁在美國控告福斯汽車專利侵權，但福斯稍早回應這項指控毫無根據，並表示將和上游供應商一同研究控告內容再決定如何採取下一步。

據《經濟週刊》報導，宏碁近日在美國維吉尼亞州提告，指控福斯過去兩年來只有支付宏碁2G及3G通訊技術專利授權金，卻在旗下車款安裝採用宏碁4G通訊技術的晶片。

福斯對此表示：「我方對控告書的第一眼印象認為這些指控毫無根據，決定捍衛我方立場。」