宏碁控福斯專利侵權 福斯：毫無根據 18:592021/12/21 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國《經濟週刊》21日報導，宏碁在美國控告福斯汽車專利侵權，但福斯稍早回應這項指控毫無根據，並表示將和上游供應商一同研究控告內容再決定如何採取下一步。 據《經濟週刊》報導，宏碁近日在美國維吉尼亞州提告，指控福斯過去兩年來只有支付宏碁2G及3G通訊技術專利授權金，卻在旗下車款安裝採用宏碁4G通訊技術的晶片。 福斯對此表示：「我方對控告書的第一眼印象認為這些指控毫無根據，決定捍衛我方立場。」 侵權10億 警3抄安博盒子逮11嫌 王力宏被爆性成癮 積極治療可改善 #宏碁 #福斯 #控告 #指控 #專利侵權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小S結巴談王力宏 喊話周董「保持下去」 04:102021/12/21 娛樂新聞 趙正平轟王力宏男人該承擔一切 04:102021/12/21 娛樂新聞 李冰冰抖音穿「太露」被舉報 網嗆大清2021分不清 12:412021/12/21 娛樂 國家文藝獎得主撒古流涉性侵疑雲 屏檢分案調查 16:302021/12/21 社會 無辜女被指偷竊 男女惡煞「圖釘釘頭、鐵夾私處」性侵遭重判 11:072021/12/21 社會 李靚蕾發3文章控王力宏到手4億豪宅 律師讚：比打官司還高效率 14:012021/12/21 娛樂 台灣權王－美升息在望 國泰金開發金吸睛 04:102021/12/21 證券．權證 形象崩塌 王力宏道歉止血 暫退演藝圈 過戶4.8億豪宅 李靚蕾收手不提告 04:102021/12/21 焦點要聞 俄在烏克蘭屯兵 安倍：可供台灣借鏡 04:102021/12/21 產業財經 楊謹華鬼片初體驗避談蕾宏婚變 04:102021/12/21 娛樂新聞 李靚蕾與王力宏停戰後 名律師曝：下一步要這樣走 08:302021/12/21 社會 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四剩餘空地 火力電廠列選項 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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