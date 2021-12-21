台灣中小企業活力強、瞻識夠，疫情全球大流行至今，經營的新壓力來自數位轉型和供應鏈重組，花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱21日指出，樂觀來看，企業善用各種挑戰所帶來的機會，創造新的競爭力與可能性，花旗銀行透過企業金流、資金和貿易解決方案等各式創新，提供企業客戶數位化收支付解決方案，協助企業流程數位化，建立更高效率的作業模式。

中小企業客群在花旗台灣被被為法人金融的前哨戰，服務的企業規模和本地銀行有所差異，花旗企金RM經理人是客戶與銀行的維繫關鍵。以近兩年中美貿易對峙的地緣政治為例，花旗台灣團隊運用花旗全球網絡的優勢和產品能力，支援客戶在不同地區建立當地業務，因此幫助台灣製造業客戶降低對中國的依賴，將其業務版圖擴展至東協（如越南）、印度和美國，分散供應鏈地域集中風險。

根據花旗(台灣)銀行的觀察，這場疫情意外加速推動台灣企業的數位轉型之路；在疫情嚴峻期間，為維持營運不中斷，越來越多企業把科技視為直接投資，逐步強化核心競爭力。

余苑菱表示，為了陪伴企金客戶迎向挑戰，花旗(台灣)商業金融事業群透過各式研討會與論壇，提供台灣上市櫃企業客戶或隱形冠軍企業從整體經濟概況、外匯趨勢、跨境市場分析、居家辦公的數位化解決方案、到淨零碳排及ESG趨勢等多元議題，為客戶提供發展業務所需的各種參考資源。

此外，在實務上的數位金融解決方案，花旗為客戶提供方便的電子商務平台CitiDirect BE，並已推出匯款智能偵測服務、流動資金管理與對帳自動化，幫助提升客戶的資金風險管理與帳務管理作業效率。