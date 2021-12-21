對於藝人王力宏與李靚蕾鬧離婚，震驚兩岸華人圈，王力宏最終以公開道歉與李靚蕾贈豪宅收場。有前立院官員認為，王力宏的媽媽應該是最關鍵的人物，因此，他嘗試用宏媽的角度來代寫一篇文章。這篇假設的文章以宏媽的口吻寫道，請雷雷諒解她，但絕對沒有一絲惡意，會堅定的站在雷雷這一邊，由於教子無方，沒有尊重家族成員的心裡感受，造成社會困擾，深致歉意。

王力宏15日宣布與李靚蕾離婚，之後李靚蕾寫下近5000字長文指控王出軌、約炮、召妓，震驚演藝圈。雙方從17日戰到今天，李靚蕾一早拋出6大出軌質疑後，王力宏終於道歉，並允諾將台北4.8億的豪宅過戶給女方。

而前立法院院公報處處長尹章中，近日觀察娛樂圈核彈級事件，也嘗試以「宏媽」角度寫了一封信，引發網友朝聖。

尹章中說，宏媽應該是最關鍵的人物，她有舉足輕重的力量，必須做出最完美的收官，為整個事件做一個收尾，因此，他嘗試著用宏媽的角度來代寫一篇文章。

《如果我是宏媽》

宏宏和雷雷的離婚事件，本來只是單純的家事，結果造成輿論的長篇報導和社會的廣泛討論，令我非常心痛、徹夜難眠，身為家族的成員，我想表達一些想法。

1）宏宏和雷雷的婚姻是得到家族的祝福，他們在神的見證之下完成了莊嚴的婚禮，宏宏選擇了雷雷成為他的終身伴侶，我們非常高興，也非常慶幸有這麼好的一個女孩子，成為我們家族的成員。

我一直把雷雷當成自己的女兒看待，從過去到現在，一直是這種的心情。

宏宏的最愛當然也就是我們家族的最愛，這是無庸置疑的事情。

2）雷雷自從嫁給宏宏之後，放下他的學歷光環和亮麗的工作條件，回歸家庭，專心照顧宏宏的工作，又為家族添了三個孫子，雷雷的辛苦，身為女人的我，很能體會雷雷的犠牲和付出，我只有深深的感激，所以雷雷是我們家族最重要的成員，在我的心目中也有無可替代的份量。

3）我和雷雷成長過程並不一樣，我對宏宏和雷雷婚後的關心，是用我的思維和方法，如果表達方法令雷雷不愉快的話，這一切的責任都在我，沒有注意到雷雷感受，我必須承擔起這個責任。

看到雷雷的長文，我深自檢討，追悔莫及，我想我真的做的不夠好，不符合年輕人的想法，但是請雷雷諒解我的初衷，我想法也許老派，但是絕對沒有一絲惡意。

時間不能倒流。時間如果能夠倒流的話，我想我一定會做得更好。

4）宏宏也說了：男人還是應該承擔起所有的責任，「我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸、媽媽、靚蕾、孩子們鄭重道歉。」宣布暫時退出工作。

這是宏宏的懺悔與承擔，我也相信他經過這一次事件之後，他會有更好的成長，有更堅強的能力面對未來的事情。

5）雷雷為了三個孩子的生活和成長環境，提出了一些想法，我充分的理解也充分的尊重，雷雷愛她的孩子，就如同我愛宏宏，何況雷雷的孩子就是我的孫子，好好照顧我的孫子也是我的責任和心願。所以我希望宏宏和雷雷你們二個人心平氣和好好的商量，你們商量的結果，我都無條件支持。

6）至於和宏宏有糾葛的女性朋友，我必須嚴肅的說，我身為女人，我會堅定的站在雷雷這一邊，陪同雷雷向妳們宣戰，戰鬥到最後一刻。

因為這些事情，宏宏已經付出了慘痛代價，也希望妳們閉上嘴巴，深切反省，紅塵往事有如一縷輕煙，放下一切，回到自己的家庭，去處理妳們自己的問題。

7）「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」。這個事件，宏宏要記取教訓，

以後要謹言慎行，遵守禮法，不要讓父母抬不起頭，不要讓父母承受指責，尤其，三個小孩正看著我們，我們要用最恰當的方式，圓滿的處理這個事情。

8）最後要在向大家表示，由於我教子無方，由於我沒有尊重家族成員的心裡感受，造成社會困擾，深致歉意，也向關心我們家族的朋友表示感謝。

再一次謝謝大家。