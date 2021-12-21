全球通膨巨獸啃蝕製造業成本，大成（1210）董事長韓家宇21日指出，2022年國際大宗原物料價格走勢，還是會受運費、塞港、最重要是疫情影響很大，目前黃小玉（黃豆小麥玉米）等價格已漲至最高，最快要在疫情緩和下才有回穩可能，就算價格下來回檔幅度也不大，主要要是供需面不平衡，加上全球重視碳足跡、碳中和，未來營運成本勢必墊高。

韓家宇指出，受原物料飆漲及疫情影響，大成今年第二、三季業績受衝擊，預估第四季表現不比第三季遜色，而大成在台灣嘉義馬稠後投資的新廠，預計春節後、2022年首季起產能將逐漸增加，挹注營運順暢。

韓家宇說，嘉義馬稠後食品園區因疫情整整延遲一年，主要是國外專業技師進不來，裝備儀器都無法裝上，近期隨著國內疫情趨緩，陸續搬遷相關設備，目前硬體都已經備妥，是台南永康廠產能的三倍，2022年首季產能可逐漸放量生產。

韓家宇指出，全球都受疫情影響，今年開始全球斷鏈，貨品無法即時運輸抵達，第一季還沒感受到威力，但是第二、三季原物料價格開始上漲，影響大成獲利，尤其是台灣在5月宣布三級警戒，過去沙拉油每月銷售都超過20萬桶，宣布警戒後，每月銷售下滑到6萬桶，因為疫情餐廳禁內用，包括大成所屬直營餐廳也是，唯超市、量販業績大好，因疫情民眾消費習慣大改變，大成今年5～7月冷凍食品業績就成長一倍。

至於植物肉則是短期迅速竄升，韓家宇表示，目前植物肉事業表現超出預期，其中海外業務更擴及美國加拿大等地區，且屬於少量測試市場，近期植物肉更收到大訂單，明年3月可正式外銷到新加坡。

對於大成海外投資，韓家宇指出，大成在緬甸投資遇到政變，已經將此地投資進行清算，投資案總金額達新台幣5億元，大成占50％，目前已經把投資減為零，未來不會再認列損失。