文明世界裡的燈光除了帶來便利，但使用不當卻也會對生態帶來影響。馬祖近期剛通過光害管制自治條例，以保護當地生態圈，導演張皓然紀錄片新作《嶼光同塵》，也記錄了台灣各地的燈光使用狀況，藉此探討人們對光的使用與大自然的關係，本周在公視首播。

張皓然表示，作為一名攝影師、電影導演，對光線的觀察是工作中重要的一環，然而城市裡過多的光源，有時也會讓他感受到沒法好好休息的狀態，他表示，透過這部作品提出思考，「光是像水和空一樣，是自然界給我們的元素，應該珍惜使用，光要用在對的地方。」

張皓然來自台中，出生於1983年，畢業於台藝大應用媒體藝術碩士、台藝大電影系，近期拿下2021水下攝影比賽首獎。他表示，整理《嶼光同塵》的影像素材時，正是台灣疫情最嚴峻的時刻，「當時看到街上很空，但是招牌的燈光還是照常亮著，這讓我想到，人類相較於宇宙的生命是渺小且短暫的，但是人類真的留下很多人造痕跡。」

影片裡出現電照菊、新竹司馬庫斯的自然景觀與電力配置，北歐帆船的供電方式，作家蔣勳也在紀錄片裡現身。蔣勳表示，在工業革命初期時人們追求炫耀的光，刺激人們購買東西，「都會裡的霓虹燈和廣告招牌，都往這個方向發展，這就是光害。但光發展到這樣的程度，對人的情緒影響很大，光的刺激和噪音，都會讓都會裡的人變得很躁鬱，情緒會出事。」

台灣暗空協會理事長林正修經常推廣要把光用在正確的地方，他表示，宇宙裡有百分之96是暗物質和暗能量，「我們能看見的都是少部分，如果能理解這一點，能對我們有限且卑微的存在，會有一種了然。」《嶼光同塵》將於12月24日在公視播出。