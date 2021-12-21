18：59發生規模4.6的地震，震央在台灣南化。(圖/氣象局)

台灣地區18：59發生規模4.6的地震。(圖/氣象局)

台南民眾驚呼：「嚇死了！」，台灣地區18時59分地牛翻身，發生芮氏規模4.6的地震，震央位於台南市南化區，目前雖尚未傳出災情，但是卻造成楠西地區瞬間大規模停電，不過目前供電已正常，尚有部份路燈線路故障，正派員查修中。另玉井也傳災情，玉田里和平街160巷一弄21號，因變電箱爆炸導致停電，忠孝街9巷也停電。

台南市長黃偉哲在臉書發文：「18:59發生了有感地震，您還好嗎？請大家互相報個平安。

市府已透過災防通報，掌握各區訊息，請市民朋友注意安全，避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999，謝謝。

初步瞭解：本市水力及瓦斯管線正常供應，楠西區出現停電現象，國道、公路、鐵路及高鐵皆未受影響。

這起地震深度9.4公里，台南市地區最大震度4級，高雄3級，嘉義、雲林2級，屏東、台東、花蓮、彰化、南投1級。

網友也立刻在PTT發文：「超大」、「好大」、「台南超大」、「台南好大可怕」、「靠邀，嚇死我，台南直接搖了好幾秒」。