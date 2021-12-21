中華民國唐氏症基金會21日舉辦「撒下希望種子，讓愛紮根茁壯－天生我才台中南屯站園圃落成典禮」。(主辦單位提供)

中華民國唐氏症基金會21日舉辦「撒下希望種子，讓愛紮根茁壯－天生我才台中南屯站園圃落成典禮」。活動在南屯站學員《海草舞》的表演下揭開序幕，看著他們奮力舞動；中正獅子會長楊大德說，「會裡已經連續第三年選擇捐助唐氏症基金會，就是因為看到工作人員對於孩子們的愛與用心」。

社會局表示：「唐氏症基金會一直是社會局照顧身障者的好夥伴，未來期待和基金會有更多合作，為身障者的福利與夢想，一起繼續努力。」落成儀式中，所有嘉賓和學員還一同種下首批種苗，象徵各界的愛從今天起在南屯站扎根。

基金會董事長林正俠說，藉由賦予身心障礙學員照顧植栽的責任，不僅能培養他們愛心、負責任的態度，植物本身即具有療癒作用，達到學員身心緩歇目的。學員阿宏更和嘉賓約定：「我一定會好好照顧種苗，讓它好好長大，像大樹一樣，你每年都要來看它長得多大喔。」

「天生我才台中南屯站」是唐氏症基金會在台中首間的社區日間作業設施(又名小作所)，另一處則位於霧峰，兩站共可服務40名心智障礙者。在小作所中，學員藉由製作手工皂學習工作態度及技能，努力朝「就業工作」的夢想邁進。

基金會指出，在台中經營小作所服務的成果，已被各界看見、肯定。「天生我才台中南屯站」開站後歷經三次評鑑，全為優等；「天生我才台中霧峰站」開站迄今接受第一次評鑑亦獲得優等。不僅小作所，市政府委託經營的托嬰中心及親子館同樣都獲得優等的好成績。

南屯站家長陳先生十分感謝基金會：「孩子在來到南屯站之前，原先口語能力有限，只會單字，不太懂別人語意。現在，她已經可以說一些簡單的詞，甚至是整句話，回答不再雞同鴨講，而且符合當下情境。」

基金會強調，時節逐漸接近春節，基金會推出相關應景禮盒，蘊含學員、所有老師與工作人員心意，期待社會大眾透過購買支持基金會的服務延續下去，也是給孩子們最大的支持與肯定。