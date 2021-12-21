金正恩登2021全球政客熱搜榜第三名 19:202021/12/21 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國統計機構Statista在21日發布統計資料顯示，北韓領導人金正恩在今年全球政治家熱搜榜排名第三。 美國總統拜登以月均700萬次的搜索次數居榜首，其後依次為英國首相強生（200萬次）、金正恩（190萬次）、前德國總理梅克爾（140萬次）、印度總理莫迪（120萬次）、法國總統馬克龍（90萬次）。 據谷歌搜索趨勢分析，在涉及金正恩的關鍵字中，「減肥」的搜索量最多。 美股基金就是狂 吸金冠全球 桃機攜手高餐大產學合作 培育航空專業人才 #全球 #萬次 #金正恩 #熱搜榜 #搜索 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃市圖今年度書籍借閱排行榜出爐 這本書位居榜首 16:152021/12/21 生活 2021全球獨角獸 字節跳動躍榜首 04:102021/12/21 產業特刊 LEXUS NX接單旺 和泰車喊破1萬台 04:102021/12/21 財經焦點 拚連任！盧秀燕就職三周年 向市民報告五大幸福進行式 14:272021/12/21 政治 2021全球獨角獸榜 字節跳動人民幣2.25兆元估值躍升榜首 15:582021/12/20 財經 夏學理快評》美韓搭唱「戲鳳」 12:282021/12/21 快評 陸500強企業競爭力 阿里巴巴奪冠 04:102021/12/21 產業特刊 《國際經濟》Omicron大魔王發威 全球經濟剉咧等(2-1) 13:582021/12/21 財經 凌志拚超車賓士 躍豪華車王 04:102021/12/21 產業特刊 商用地產交易突破1600億元！再創歷史新高 03:212021/12/21 房產達人 《科技》全球百億級半導體大廠 台積電、聯發科分搶3、9名 10:172021/12/21 財經 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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