德國統計機構Statista在21日發布統計資料顯示，北韓領導人金正恩在今年全球政治家熱搜榜排名第三。

美國總統拜登以月均700萬次的搜索次數居榜首，其後依次為英國首相強生（200萬次）、金正恩（190萬次）、前德國總理梅克爾（140萬次）、印度總理莫迪（120萬次）、法國總統馬克龍（90萬次）。

據谷歌搜索趨勢分析，在涉及金正恩的關鍵字中，「減肥」的搜索量最多。