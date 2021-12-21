日本麥當勞控股21宣布，從24日開始中薯和大薯將暫停販賣一周，但小薯將繼續販售。主要是新冠疫情導致的供應鏈瓶頸問題，影響加拿大的貨運中斷，導致其從北美進口的馬鈴薯出貨被延誤，在馬鈴薯供應不足下被迫做此決定。