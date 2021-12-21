供應鏈中斷 日麥當勞將停賣中、大薯一周 19:202021/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本麥當勞控股21宣布，從24日開始中薯和大薯將暫停販賣一周，但小薯將繼續販售。主要是新冠疫情導致的供應鏈瓶頸問題，影響加拿大的貨運中斷，導致其從北美進口的馬鈴薯出貨被延誤，在馬鈴薯供應不足下被迫做此決定。 日本麥當勞薯條原料到貨延遲 暫停售大薯與中薯 花旗商業金融 協助數位轉型及供應鏈衝擊 #麥當勞 #大薯 #導致 #馬鈴薯 #一周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中研院報告認3大疏失 關鍵裝備都沒戴 04:102021/12/21 生活新聞 封存你的感動 台灣大「時空訊息」限時開放 15:232021/12/21 財經 《基金》印度股債5大優勢 長投正當時 09:432021/12/21 財經 集結20家企業廠商聯合參展 連達國際 串聯PCB智造供應鏈 04:102021/12/21 產業特刊 大立光睡獅甦醒 領軍高價股同嗨 11:392021/12/21 財經 桃機攜手高餐大產學合作 培育航空專業人才 16:532021/12/21 生活 產業大擴建時代來臨 聖暉高接案量、高訂單能見度 營運續旺 16:302021/12/21 財經 諾基亞大中華區副總裁劉明達：諾基亞積極帶動產業鏈減少碳排 09:102021/12/21 財經 元大優秀人才獎學金 今年66位獲獎 04:102021/12/21 產業特刊 縮短術後恢復期 大千醫院最新膽結石手術可搭配內視鏡進行 16:012021/12/21 健康 龍華科大PCB類產線 與業界同步 04:102021/12/21 產業特刊 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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