柏南克新書明年出版 揭Fed運作神秘面紗 19:202021/12/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2006年到2014年間擔任Fed主席的柏南克，其新書「21st Century Monetary Policy」（21世紀貨幣政策）將在2022年5月17日上架。出版商指新書內容揭開Fed從大通膨（Great Inflation）到新冠疫情期間如何運作的神秘面紗。 大金之星青少年羽賽 總獎金50萬台幣 印度S400系統首次部署邊境 印媒：同時應對中國巴基斯坦威脅 #世紀 #新書 #Fed #柏南克 #面紗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 身有刺青的千禧世代 智利新總統出身左派學運 15:182021/12/20 國際 玉管處新書發表會 細數開創初期篳路藍縷 16:282021/12/20 寶島 劉亮佐在台北海大進行革命！把《最佳利益2》3劇組帶進校園 18:222021/12/21 娛樂 海外推展報喜 安克生醫成立歐洲展示中心 11:522021/12/20 財經 安克生醫 成立歐洲展示中心 04:102021/12/21 證券．權證 超洗腦！10大2021電影主題曲 茄子蛋「台式浪漫」奪冠軍 09:242021/12/20 娛樂 高雄大驚奇 2個月引資5千億 04:102021/12/20 產業．科技 營收創新高 產品能見度佳 聯強智易 營運可期 04:102021/12/19 產業特刊 章嘉大師紀念堂開光大典 千年藏傳佛教歷史文物首公開 17:432021/12/21 生活 貨櫃車超出限高門卡住 台鐵屏東潮州至南州列車停駛 15:362021/12/21 社會 達克盃羽球賽》4大球團激戰 「麟洋」母隊土銀奪冠 21:282021/12/19 體育 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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