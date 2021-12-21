2006年到2014年間擔任Fed主席的柏南克，其新書「21st Century Monetary Policy」（21世紀貨幣政策）將在2022年5月17日上架。出版商指新書內容揭開Fed從大通膨（Great Inflation）到新冠疫情期間如何運作的神秘面紗。

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