新光鋼（2031）21日公告，該公司董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案。新光鋼表示，為擴大回饋社會、捐助公益，以及善盡企業社會責任，決定捐贈新臺幣400萬元，給財團法人新光鋼添澄慈善基金會。

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