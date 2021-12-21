新光鋼捐400萬元給光鋼添澄慈善基金會 19:202021/12/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新光鋼（2031）21日公告，該公司董事會決議通過捐贈「財團法人新光鋼添澄慈善基金會」案。新光鋼表示，為擴大回饋社會、捐助公益，以及善盡企業社會責任，決定捐贈新臺幣400萬元，給財團法人新光鋼添澄慈善基金會。 連續35年暖舉 維他露基金會送祝福紅包給家扶兒 金星集團8年捐171萬助北市清寒學子 加碼義賣油畫再捐30萬5千元 #新光鋼 #慈善基金會 #捐贈 #財團法人 #添澄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 凱基證券送愛偏鄉 學童喜迎耶誕禮 15:242021/12/20 財經 微風連續四年捐熱血 今年號召廠商參與募逾530袋 12:232021/12/21 財經 關懷桃園偏鄉小學 弘光功德基金會贈獎學金嘉惠學子 13:112021/12/20 寶島 台灣大哥大女子高球賽燃戰火 東奧國手徐薇淩與李旻同場較勁 16:442021/12/21 體育 《鋼鐵股》大成鋼跨足電爐煉鋼 砸逾6億投資太宇鋼鐵 11:422021/12/20 財經 青鋼樹谷新廠啟用 產能衝 04:102021/12/21 投資理財 光洋科經營權之爭 ISS支持台鋼集團 14:192021/12/20 財經 公投搧風 鋼鐵人吐悶氣 04:102021/12/21 財經要聞 苗栗縣政府頭份社服中心及公設民營託嬰中心啟用 17:302021/12/20 寶島 凱基證券送暖 學童喜迎耶誕禮 04:102021/12/21 證券．權證 《其他電子》經濟部這關遇挫敗 台鋼派將提訴願 08:182021/12/21 財經 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 核四公投未過明年恐缺電？台積電董座劉德音這樣說 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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