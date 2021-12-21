高層人事變動不斷的大同公司，經營團隊底定，13日前董事長盧明光、總經理何春盛雙辭後，21日召開董事會選出新任董事長，大股東、尚志資產董事長王光祥如市場預期出任大同經營權變天一年多來的第三任董事長；近半年整頓精英有成的精英董事長鍾依文，回鍋擔任大同總經理。

大同21日董事會，由董事陳瑞隆領銜提案推選王光祥為新任董事長，獲全體董事通過；王光祥接著提議聘請前董事長盧明光、前總經理何春盛為最高顧問及高級顧問，兩人婉拒，盧則強調永遠愛護大同。王光祥並提名鍾依文為新任總經理，獲董事會通過，大同新的經營團隊，正式由王光祥率領專業經理人接手。

大同經營權變天一年，不過在鄭文逸、王光祥等大股東與林郭文艷矛盾加深下，經營路線與高層人事安排角力不斷，在盧明光、何春盛雙雙辭去董事，及董事長、總經理後，原市場派大同董事會在九席董事長掌握七席（另有一席獨董因辭職而懸缺），王光祥接手大同董座，大同自此與林郭共治的時代，正式進入了王光祥主導的時代。

王光祥表示，新團隊包括精英電腦董事長鍾依文、大世科董事長沈柏延，兩位道地的大同人接任總經理及執行副總，全面依序土地開發、發展綠能、發展電動車，由專業經理人把最好的成績單呈現給股東。王光祥強調，接下董事長的重責大任，將在最短時間內實現「發股利」的承諾。

董事會結束後，王光祥舉行歡送茶會，率領鍾依文、沈柏延及各事業部一級主管共約60人，歡送盧明光和何春盛，盧明光致詞透露，王光祥、鍾依文一口答應明年增加員工的年終獎金。