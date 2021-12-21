原物料、運費及天然氣不斷漲價，國內磁磚龍頭冠軍建材(1806)21日宣布，集團旗下全建材產品價格將於2022年調漲約8~15％。

目前冠軍在國內的造橋廠共有九條產線，年產能10640000平方米，其中，外牆磚20％、壁磚7％、地磚2％、石板磚36％、拋光磚35％。

市場指出，冠軍產品在台灣磁磚市場的占有率達32％。

冠軍統計，近一年下來，磁磚成本不斷暴增，包括磁磚原料漲幅5～40％、產品包裝費漲幅21～27％、國內運輸費用漲幅10～15％等。

冠軍指出，受到疫情影響，天然氣、原物料、人力以及貨運的運輸費用接連上漲，集團咬牙苦撐近一年，每月吸收近800萬成本。為穩定市場供需、以及考量營運策略，磁磚業者近期可能陸續採取反映成本計畫，以免接單愈多虧損愈多。

目前冠軍集團擁有磁磚界MIT「冠軍磁磚」、自然歐式風格「馬可貝里磁磚」、以及精品歐洲時尚美學「安心居」等品牌。

冠軍表示，在台灣市場擁有203家建材行全台最大行銷網路，透過品牌經銷商業務拓展台灣磁磚市場，以分區經銷、經銷不同品牌，包括北、中、南、東部地區經銷商共12家為消費者服務。

市場認為，國內磁磚市場在各國受到疫情的衝擊，許多國外的磁磚廠因停工或工人染疫而導致磁磚品質或是船期不穩定而無法準時交貨，造成訂單施工工期延誤影響完工交期認列。而磁磚是目前國內最重要的表面建材佔有80％以上，在磁磚龍頭廠宣布漲價後，後續勢必對國內營建市場的成本產生一定的壓力。