2021年即將進入倒數，夢時代自即日起至2022/1/2止，推出「聖誕跨年慶」優惠活動，全館指定消費滿3000元送300元，使用icash Pay、icash2.0或OPEN錢包滿6000元加送600元，等同活動期間，指定支付消費滿6000元送1200元，回饋率達20％。並將於12/24～26下午，在時代廣場上推出「冬日小微醺」主題市集，網羅逾20家令人胃口暖呼呼的風格餐車、美食品牌及文青風選物攤位；晚間7點，舉辦為期3天的「星空音樂日」，14組藝人輪番上陣，天天獻唱不同音樂曲風，準備與民眾每日共度2小時的難忘夜晚！

同時，瞄準歲末節慶禮品需求，即日起至2022/1/3，夢時代3樓蛋型空間推出「歲末出清X聖誕選品」展售會，網羅逾7間知名品牌獻上驚喜優惠，其中，NIKE各式經典鞋款、服飾、配件等商品全面5折起，消費滿3000元再現抵300元；OSIM首次推出「五感養生椅」展品出清，史上最低6.1折，現買現省近10萬元，另外更有多款萬元商品下殺4.5折起；Dyson普魯士藍吹風機HD08冬日限定版，以低調高雅的普魯士藍定義出Dyson的獨有色調、質地和觸感，並由金銅配色呼應產品科技，彰顯Dyson Supersonic吹風機與眾不同的傑出外觀和創新功能，活動期間限折2000元，並再贈價值4000元專用鐵架，限量10組，售完為止。

夢時代表示，此外HENGSTYLE總代理的Honeywell也推出年度新品「淨香氛空氣清淨機HPA830WTW」，能有效去除99.97％以上0.3微米的空氣細小微粒，並可隨個人喜好添加精油於芳香皿中，完美結合「空氣潔淨」及「香氛擴香」兩大訴求，讓家中空氣變得清新好聞。而飛利浦不僅祭出清淨機、氣炸鍋、咖啡機、電視等實用家電，今年還推出全新洗鞋小旋風「手持式電動洗鞋機」，輕巧好掌握、收納不佔空間，最重要的是只要簡單3步驟，即可完整清洗所有材質的鞋款。2022/1/2前購買指定商品，除可享品牌限定優惠價及加贈禮外，還可再獲得百貨指定支付消費滿額的20％回饋，相當超值划算，歡迎民眾前來參觀選購！