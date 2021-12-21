據業者統計，台灣咖啡市場總值超過800億，1年平均喝掉6億杯外帶咖啡，市場不僅未飽和，還持續成長中，其中又以超商外帶咖啡客源最為穩定，搶下6成上班族市場，而台灣人最愛的口味「拿鐵」，以45％的比例居首位，「美式咖啡」則以38％位於第2。

OK超商旗下OK CAFE，2020年起合作開元食品，攜手國際認證的咖啡師團隊，找來取得ACS國際咖啡認證的咖啡師LULU，專攻咖啡豆的挑選，在美式和拿鐵全面升級，並替OK超商門市員工打造職訓計畫，成就出完美SOP好咖啡，在短短3個月內，帶動現煮咖啡業績成長3成之多。

超商外帶咖啡客源最為穩定，搶下6成上班族市場。（OKmart提供）

OK CAFE今年再推「升級版」莊園級拿鐵，選用指標性產區生豆「巴西伊帕內瑪高規格莊園精品豆」，共挑選了4大產地的咖啡豆混合，團隊精心調配拿鐵獨家配方，採中深度烘焙，讓拿鐵擁有優異的醇厚度與紮實口感，如黑巧克力般的甘甜尾韻，令人感到回味無窮，中杯45元、大杯55元，12月23日至25日享同品項買2送2優惠。

此外，看好可可飲品在冬天總有爆發性成長，OK超商與知名巧克力歐維氏聯手，推出「醇濃可可飲」，以百分百純天然可可粉，與牛奶完美混合，口感香濃滑順，55元。