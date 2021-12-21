黎明警友站長陳蓀裕，頒發破案獎勵金予有功同仁鼓勵打氣，祝福黎明派出所員警歲末圓滿，並期許明年治安工作能更進一步。(警方提供)

耶誕節前夕，第四分局志工中隊長吳惠玲及黎明分隊長蘇麗香，感於警察同仁這段期間的辛勞，特地舉辦聯誼餐會，用美食百匯慰勞同仁；同時黎明警友站站長陳蓀裕，頒發破案獎勵金予有功同仁鼓勵打氣，祝福黎明派出所員警歲末圓滿，並期許明年治安工作能更進一步。

志工中隊長吳惠玲表示，警察除拚治安、維護交通，在疫情嚴峻時刻，義不容辭第一線投入防疫勤務，即便疫情趨緩降級，又馬不停蹄執行壓制暴力犯罪及公投維護工作，看在眼裡，感佩在心裡。

吳惠玲說，身為志工中隊長，日前聽聞他分局員警執勤身故消息，立即將此訊息轉告第四分局全體志工，眾志工們紛紛慷慨解囊，伸出援手，短短一個禮拜內即募得15萬餘元善款，給予員警眷屬最實質的協助。

12月份是收穫與感恩的季節，早已將警察同仁視為家人的志工團們，利用這溫馨的時節，準備許多美食佳餚，齊聚共餐凝聚向心力，高呼：「We’re family」，永遠與警察站在同一陣線，成為背後最溫暖安定的力量。

第四分局副分局長呂松林指出，許多工作單有民間力量的協助，能成就更大的功德。志願服務是社會中一股無比珍貴的資源，警察志工引導接待洽公民眾、參與預防犯罪、交通安全宣導，透過志工溫暖親切的力量，搭起警民之間的橋樑，提升警察為民服務品質，成為警察最堅實的後盾。