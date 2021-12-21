第十六屆盛群盃HOLTEK MCU創意大賽，於110年12月25日假南台科技大學盛大舉行，來自國內各大學院校超過100支隊伍參賽，本競賽為盛群（6202）半導體主辦並與產官學界合作共同為大專電資領域同學搭建之專題競賽舞台。

本屆競賽分為「創意產品設計組」、「8-bit MCU應用組」與「32-bit MCU應用組」進行競賽，總獎金近新臺幣玖拾萬元。此外持續推動「專業獎項」，其一與「經濟部工業局智慧電子產業計畫推動辦公室」共同促進台灣晶片廠商創新應用開發平台的推廣及智慧無人載具應用發展，鼓勵更多學生透過參與電子創意競賽，實現智慧創新應用的發想與實作，設立「智慧電子產業創新應用獎」。

其二為順應電子產品應用趨勢，欣宏電子、安富利科技股份有限公司及優方科技等廠商各以「無線創意應用獎」、「健康環境與智慧綠能應用獎」及「人機介面應用獎」鼓勵同學們進行相關議題之研發。

其三則為因應產業發展趨勢並促進健康運動文化之形成，財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心仍持續以「智慧化自行車暨健康科技應用獎」鼓勵競賽隊伍針對自行車、電動(輔助)自行車暨輕型電動車輛、健身與復健器材、醫療行動輔具等四大產業，進行創意設計發想。