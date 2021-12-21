陸軍裝甲兵訓練指「戰車排專精訓練」，CM11戰車訓練有素完成指定動作。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指「戰車排專精訓練」，CM-11戰車訓練有素完成指定動作。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，參加演訓的國軍精神抖擻地在戰車砲塔上警戒。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，CM11戰車擊發砲彈場面相當震撼。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，M60A3戰車一字排開參加演訓。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，參加演訓的國軍精神抖擻。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，參加演訓的國軍在戰地警戒。（趙雙傑攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部「戰車排專精訓練」，M60A3戰車一字排開參加演訓軍容壯盛。（趙雙傑攝）

為使國人暸解國軍裝甲兵年度訓練實況，陸軍裝甲兵訓練指揮部21日在坑子口訓場，舉辦「戰車排專精訓練」媒體參訪活動，這項訓練如同戰車部隊的「TOP GUN」，戰車排專精訓練自去年開始實施，是CM11、M60A3戰車進行基地訓練前的訓練。

陸軍裝甲訓練指揮部表示，目前戰車排專精訓練每梯次進訓2個戰車排，至今已執行13梯次、26個排。課程安排部分，區分裝甲兵專業體適能、排戰鬥教練（含城鎮戰）及戰鬥射擊，重點在「部隊指揮程序、戰備裝載、戰場救濟、戰術機動及反擊作戰實兵對抗演練」等課目。「戰車排戰鬥射擊」課程，依攻擊階段設計，置重點於「射擊口令、射擊與運動聯繫、戰車砲射擊、車裝機槍射擊及下車戰鬥射擊」等，使官兵熟練各式武器射擊要領，磨練乘員及各車間協同作戰能力。

而有別於兵科基地及聯訓基地進訓模式，由全排人員一起接受訓練和測驗，透過反覆操練，達到共同參與、相互合作的目標，也藉著實兵、實車、實彈訓練讓乘員明白默契的重要及「同車一命」精神，成功完成殲滅敵軍。