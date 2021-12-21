台南地震！嘉義縣大埔、太保最大震度2級 民眾多無感 19:402021/12/21 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18：59發生規模4.6的地震，震央在台南市南化區。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市南化區今天晚上6點59分發生芮氏規模4.6的地震，嘉縣大埔及太保市震度2級，多數民眾皆無感，甚至有人以為是錯覺，也有民眾說輕輕搖一下就沒了。嘉義縣消防局則表示，目前未有災情傳出。 西安疫情拉警報 逾萬人集中隔離 竹縣茶花嘉年華主打「牛仔風」 耶誕節新瓦屋登場 #嘉義縣 #大埔 #太保 #地震 #無感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「環島饅頭」冬至送愛 台中慈院醫護暖胃又暖心 13:302021/12/21 寶島 新竹縣2022年光明六路永豐銀行蟬連地王 10:162021/12/21 區域情報-新竹 境外移入＋10例 無新增死亡個案 14:212021/12/21 生活 抗漲！雲林縣府審查有線電視收費 明年不漲價 18:072021/12/21 生活 竹竹併勢在必行 蘇揆：總統已明確指示 04:102021/12/21 焦點要聞 雲縣警局長朱宗泰臨終前心繫這4件事 讓張麗善哭了 09:282021/12/21 社會 竹科客轉移戰地！不貸款砸億元買台北別墅 14:512021/12/21 房市新訊 嘉義2男1女摩鐵開毒趴 1男全裸陳屍浴缸 13:302021/12/21 社會 帶動規律運動風潮！嘉市揪團減肥冠軍甩14公斤 體脂少13.2公斤 12:542021/12/21 生活 高瘦男胸痛別輕忽 當心自發性氣胸 16:252021/12/21 健康 龍寶貝親子館3周年 小小消防員齊慶生 13:332021/12/21 寶島 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 李靚蕾突PO文提陳建州夫妻 萬名網友解析背後目的：這招太高了 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 台南規模4.6地震 楠西瞬間全面停電 民眾：嚇死了 - 生活 阿姨僅穿薄紗取餐 鮮肉外送員嚇到發抖喊：我要報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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