高屏地區紅豆受10月上旬雨害生育結莢不佳，農委會已於21日公告高雄市及屏東縣為紅豆農業天然災害現金救助及低利貸款地區，請高屏地區紅豆受災農友檢附相關資料自22日起至31日止至土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申請。現金救助額度每公頃2萬4000元。

農糧署表示，因目前紅豆已接近採收期，請基層公所動員人力進行勘查及拍照取證工作，並宣導受災農民注意以下三件事：

(一)依時程到公所申請災害救助：本次救助申請時間為110年12月22日至110年12月31日，請受災農友在期限內至土地所在地鄉（鎮、市、區）公所申報救助。

(二)請公所人員拍照或農民自行拍攝當次災害損失照片保存災損證據：為利後續復耕，農民可請公所人員到田區拍照，如農友自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號），於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所做為佐證參考資料。

(三)對於病蟲害仍應適時防治。