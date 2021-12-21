國票金控合併安泰銀行案，國票金控股東耐斯再提四點質疑，對此，國票金控以五點回應強調，關於股東提訴訟事宜，該公司尊重少數股東行使權利，目前尚無所悉，如獲法院通知將依法揭露及公告。

國票金控表示，首先，關於股東提訴事宜，該公司尊重少數股東行使權利，目前尚無所悉，如獲法院通知將依法揭露及公告。其次，為辦理與安泰銀行合併案，該公司聘任多家外部法律及財務顧問，如理律、安永財顧、資誠會計師事務所、法國巴黎銀行及凱基證券，均為國際知名法律事務所、會計師事務所及金融機構。

且在內部會議就法令遵循，確認每一程序的合法性，評估交易條件的公平性及合理性，並請外部顧問出席董事會報告，並於董事會後依法向公眾充份揭露董事會討論情形，恪盡忠實與善良管理的注意義務。關於獨立董事對併購價格表示不同意見，敬表尊重，但若有引述斷章取義部份，並非事實，不予評論。

其三、這次股份轉換以部份現金，部份特別股為對價，是為避免以普通股換股而直接影響現有國票金控的股權結構而設計。安泰銀行為上市公司，在股分轉換後下市，其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東及大眾股東，所取得的特別股，將在台灣證券交易所掛牌上市，可在次級公開市場售出，或在一年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。

其四、該公司在董事會決議前，已依法通知董事如有涉及利害關係人持股等有關事宜，應向公司揭露說明並且迴避。另已依董事會指示，辦理負責人等持股查核，該公司及子公司負責人均回報，其本人無標的公司持股。

且股份轉換案契約相對人為安泰銀行，並非不特定股東，不屬於金控法45條授信以外之利害關係人交易樣態，已由法律顧問及法遵部門出具意見，分別於股東會及董事會充份說明。另有學者也有相關評論分析發布，合併案決議序均依相關法規辦理。

其五、基於該公司的長期發展策略，完整金融版圖，補足金流平台，平衡業務發展，追求永續經營發展的目標，達到維護多數股東期待與權益，合併案後續將依照法令，辦理相關程序，並將完全遵循主管機關的審酌與判斷。