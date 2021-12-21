Pure Storage（NYSE:PSTG）21日公布2022年亞太區六大儲存趨勢，助企業開展年度新計畫時超前部署，包含企業技術人才爭奪戰開打、容器將成為企業競爭優勢及雲端服務無所不在等領域都可望是2022年的發展趨勢。

趨勢一：企業技術人才爭奪戰開打

隨著全球經濟復甦，人才需求預期將呈現急遽成長，帶動薪資上漲，員工也將更偏愛那些能夠提供居家彈性上班，並擁有良好環境、社會和企業治理（ESG）規劃的企業。預料科技領域相關技術人才（例如容器、資料分析、資安等領域）需求將擴大，甚至可能出現短缺與爭競的情況。

趨勢二：容器將成為企業競爭優勢

數位轉型將在2022年加速發展，並且集中於那些能幫助企業取得競爭優勢的項目上，例如擴大投資容器化技術和Kubernetes服務技術，企業將持續發展其特有的雲端原生應用程式與容器化微服務。而容器和Kubernetes技術預期在2022年將會更加熱門，例如，隨著漏洞管理與通報能力越來越受到重視，專門提供Kubernetes應用程式安全的新創資安廠商也將會增加。

趨勢三：備份與復原將成為現代化資料防護利器

然而在過去這兩年疫情催化下，勒索病毒攻擊數量大幅增加，為資安長（CISO）帶來全新挑戰，現階段僅擁有資安解決方案已無法有效全面遏止勒索軟體，仍必須多方藉由資料備份功能來建立安全副本，企業一旦面臨勒索病毒事件也能迅速復原資料，有效避免營運中斷。

趨勢四：雲端服務無所不在

為了加快轉型腳步，世界各地企業將競相擁抱雲端運作模式，甚至在企業內建置雲端，一切採用雲端模式來運作，幫助企業營運自動化，並打造彈性的基礎架構，為企業提供隨選資料服務。預測未來將出現更多自動化與協調工具，幫助企業輕鬆部署雲端運作模式。不僅如此，訂閱服務也將成為另一種常態，為企業帶來更大的靈活性。

趨勢五：持續追求環境永續發展

隨著全球企業朝向淨零排放目標邁進，擁有透明化與可稽核的ESG治理將成為許多公司的首要任務，政府單位也將針對部分不遵守ESG規範的企業進行管制或提高賦稅。從科技層面來看，企業將陸續投資可節省能源的技術，例如快閃儲存亦是其中之一。

趨勢六：鄰近技術（Technology adjacencies）創造新典範

隨著全球邁向5G以及更新的技術，物聯網將使得更多資料在邊緣區域產生以及需要被蒐集，因此擁有完善的分散式IT基礎架構就更加重要，能夠管理與保護中央及邊緣所儲存的資料。此外，另一個相鄰區域Web 3.0也即將誕生。