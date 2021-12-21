2021年在中科所有園區廠商及地方同心協力之下，克服乾旱、疫情、還有國際情勢瞬息萬變的挑戰，共同譜寫中科邁向兆元園區的新里程碑。（中科提供／盧金足台中傳真）

中科今年的園慶採音樂會方式，展現科技之外豐厚的人文底蘊。（中科提供／盧金足台中傳真）

國內最年輕的科學園區-中科，21日歡慶生日舉辦「中科18蛻變再發」園慶音樂會，18歲的中科歷經淬鍊，期許蛻變再發；中科管理局局長許茂新表示，受惠於積體電路、光電、機械等六大產業營業額同步成長，推升園區今年前10月營業額達到新台幣8430.54億元，業績逆勢成長，年成長9.45％，創歷年同期新高，2021年中科全年營業額樂觀期待可以順利突破兆元大關。

2021年在中科所有園區廠商及地方同心協力之下，克服乾旱、疫情、還有國際情勢瞬息萬變的挑戰，共同譜寫中科邁向兆元園區的新里程碑。

許茂新指出，中科積極推動永續綠色園區，在全球淨零排放與循環經濟的趨勢下，中科積極協助廠商布局未來、放眼國際。

中科多年來持續推動永續綠色園區，成效已初步顯現，迄今年11月止，園區廢棄物再利用率達94.1％，並於台中園區建置零廢化的資源循環再生中心，完成後園區每年可去化14萬噸的事業廢棄物，減碳約40％。

此外，輔導廠商推動綠色製程方面，累計有37件綠建築標章、1件鑽石級智慧建築標章，其中台中園區更獲得鑽石級生態社區綠建築標章(EEWH-EC）認證；輔導園區廠商節水方面，歷年製程用水回收率達85％以上，相當於每年省下7.87座石岡壩水庫蓄水量。

中科2021年招商引資在逆勢中成功達標，今年累計已核准24件新投資案及6件增資案，投增資金額達1857.8億元；扶植園區產業，推動產學合作亦展現豐碩成果。

值得一提的是，「加速中部地區生醫產業創新計畫」自從2019年開始執行至今，鏈結產學研醫超過124個以上相關單位，帶動廠商投入研發超過1.55億元，並吸引7家生醫新創公司申請進駐中科。

中科2022年將開始推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，運用ICT、AI、5G通訊、大數據等技術，開創產業新藍圖及發展創新服務模式，掌握全球供應鏈重組的先機。

中科今年的園慶採音樂會方式，展現科技之外豐厚的人文底蘊，除音樂演出之外，也結合不同性質的多元表演，由惠明樂團為所有現場嘉賓帶來祝福的「普世歡騰」聖誕組曲揭開序幕，在這個感恩的季節，期許對於社會公益有拋磚引玉的效果。

節目亮點還有東海大學星火熱舞社的精采演出，象徵藉由星火點燃照亮社會的每一處，也代表中科與中部學研單位緊密的合作關係；為豐富演出內容，更特別邀請曾於眾多電視節目表演的知名魔術師-魔法甜心李芯穎帶來一連串與現場來賓互動的魔術表演，引發觀眾熱烈迴響。

中科表示，園慶音樂會的壓軸，難得的邀請到曾與多名國際級音樂大師合作並受邀至國外演出的台中市交響樂團擔綱，該樂團向致力於推動音樂幸福列車，將音樂帶進社區、學校，希望能將音樂的真、善、美，介紹給廣大的民眾，讓音樂與生活沒有界限。

該團菁英團員知名女高音傅孟倩、留德歌劇院男高音鄭又瑄與留德長笛演奏家蕭愉潔等人帶來韋瓦第四季春、Mozart魔笛夜后、我的太陽、海頓63號交響曲、威爾第茶花女、長笛演奏家皮耶左拉遺忘、艾爾加愛的禮讚等諸多古典經典曲目，共同祝賀中科18歲生日快樂，給與會貴賓一場難忘的音樂饗宴。