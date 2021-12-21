從拜登上任美國總統以來，試圖拉攏印度成為其印太戰略的重要支柱，強化與印度的外交、軍事合作，印度政界亦對此有極高的期待。印媒就此分析稱，如果美國可以對印度提供5種關鍵性武器，印度將不只能威懾中國與巴基斯坦，還能對大陸取得決定性優勢。這5款武器分別是F-35戰機、核潛艇、武裝無人機、定向能武器與戰略轟炸機。

《環球網》引述印度《歐亞時報》指出，拜登提名的駐印度大使埃里克．加希提（Eric Garcetti）近日表示，他隨時都準備著通過推動美方的努力加強印度在保衛邊境和遏制（來自中國的）侵略的能力。由於中國和巴基斯坦的友好關係，並向巴國提供先進武器，這些都對印度的安全構成了重大風險，使得印度需要面對雙線作戰的挑戰。

加希提還說，美國協助印度應對中國的方式應當是資訊共用、反恐系統、聯合巡航和軍事演習並銷售美方最好的國防技術，以實現雙方的防禦夥伴關係。

印媒認為，只要有F-35戰機、核潛艇、武裝無人機、定向能武器與戰略轟炸機等5款武器，印度就在對中國威懾上有決定性的優勢。（圖／美國空軍）

報導說，美國的先進武器中對印度而言最需要的有5種。第1款是F-35戰機，主要的理由是中國正在積極展示殲-20隱形戰機。而印方的消息人士也指出，美國也想向印度銷售這款第5代戰鬥機。但印度政府似乎還未對F-35戰機表現出興趣，加上印度已經購買法製飆風戰機，同時也推進其AMCA5國產5代機計畫，目前尚未表達購買F-35戰機的意願。

第2款印度需要的是核動力潛艇。印度希望仿效美英澳之間達成的AUKUS三邊安全夥伴關係，引進美製核潛艇。雖然印度海軍目前已經擁有核動力潛艇，但更想要攻擊核潛艇，因為它具備多種戰術任務能力。

第3款武器是武裝無人機。印度目前已經決定從美國購買MQ-9系列無人機，印軍目前裝備有2從美國租用的MQ-9B無人機。這種高空長航時無人機將能夠與印度的有人駕駛戰機部隊協同，提升印軍的作戰能力。

第4款是美製定向能武器系統。目前印度國防機構也正在進行研發，但美國可以為印度提供技術支援，使得印度定向能武器系統能夠在短時間內投入運行。因為中國已經在開發多款定向能武器系統，包括雷射武器，這使得印度迫切需要部署自己的定向能武器。

最後一款武器則是戰略轟炸機。儘管印度目前擁有戰略轟炸機的需求可能並不是那麼迫切，但一旦中國擁有這種武器，印度可能會想從美國購買戰略轟炸機，早先印度曾被認為是俄製圖-22M3轟炸機的潛在買家，如果美製戰略轟炸機能配備LRASM遠端反艦導彈，將能夠對在印度洋上的敵艦構成嚴重威脅。

雖然列舉了5種先進武器，但報導也承認，要引進以上列出的幾款武器可能還有相當多阻礙，如果美國認真考慮減少印度在國防領域對莫斯科的依賴，那麼美國駐印度大使加希提上任都就會著手處理此事。