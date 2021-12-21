前立委潘維剛（左二）與企業家吳慧真（左一）等友人，21日捐贈警政署保三總隊警犬隊5隻具有查緝潛力的史賓格犬，由警政署長陳家欽（右一）與保三總隊長廖宗山（右二）代表接受。警政署說，潘與友人共組慈善愛心團體，今年已捐贈9隻史賓格犬，經訓練後，將投入偵爆、緝毒，維護治安。（警政署提供／胡欣男台北傳真）

前立委潘維剛與企業家吳慧真等友人，21日捐贈警政署保三總隊警犬隊5隻具有查緝潛力的史賓格犬，由警政署長陳家欽與保三總隊長廖宗山代表接受。警政署說，潘與友人共組慈善愛心團體，今年已捐贈9隻史賓格犬，經訓練後，將投入偵爆、緝毒，維護治安。

保三總隊主要任務為海運進口貨櫃安全檢查，職司查緝槍毒等違禁物品，因貨櫃空間狹小且易夾藏，常需運用警犬協助搜索，2005年成立保三警犬隊，除執行貨櫃安檢及各項查緝工作外，同時也支援國內各司法警察機關及情治單位執行各項緝毒及偵爆場檢勤務。今年10月21日新北市警局查獲陸上最大走私海洛因磚1172塊案，保三總隊即有派緝毒犬支援。

保三總隊指出，犬隊在挑選犬隻成為警犬時，主要取決於犬種的環境適應力、嗅覺能力、搜索的慾望、可訓化程度等因素，以此判斷是否有無成為警犬的潛質。

潘維剛等人捐贈的犬種為史賓格犬（English Springer Spaniel）屬中型狩獵犬，具備嗅覺靈敏、智商在犬界排行較高、服從度高等優良特性。史賓格犬運用在搜索及緝毒工作上，於世界各國家警犬單位已行之有年，並且在查緝成效上頗有口碑，憑著史賓格犬優秀的嗅覺能力時常破獲毒品案。

保三警犬隊資深領犬員表示，史賓格犬是資質非常好的犬種，隊上一直考慮引進史賓格犬訓練，無奈該犬種在國內來源稀少，一直找不到合適犬隻，感謝民間熱心捐贈。潘等人於今年7月已先捐贈4隻史賓格幼犬，在嗅聞及服從方面均已展現出其優秀天賦，訓練狀況良好，可望在未來投入實務工作，發揮偵爆、緝毒等查緝功效，維護社會治安。

陳家欽指出，感謝潘維剛與企業界愛心人士，熱心公益，為社會治安盡心盡力，捐贈優秀犬隻支持警察查緝工作，讓員警在守護民眾之餘，也感受到企業支持警察工作的善心及貼心，精神讓人感佩。