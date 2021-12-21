台南6時59分發生芮氏規模4.6地震，造成楠西區大停電。台電表示，地震造成南化二次變電所饋線跳脫，導致台南市玉井楠西區一帶共計1萬3069戶停電，經搶修後，目前剩下約2000戶尚未復電，預計稍晚即可全部恢復供電。

台電表示，事故發生即派員搶修，1分鐘後就復電5474戶，現在不到1小時，即恢復8成5，以最快速度修復中。

楠西地區直到晚上8點還有204戶停電，台電正全力搶修中。