台南地震玉井、楠西1.3萬戶停電 台電搶修曝「停電關鍵」 20:202021/12/21 中時 王玉樹 、 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受地震影響，台南市楠西區大停電，街上一片漆黑。（讀者提供／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南6時59分發生芮氏規模4.6地震，造成楠西區大停電。台電表示，地震造成南化二次變電所饋線跳脫，導致台南市玉井楠西區一帶共計1萬3069戶停電，經搶修後，目前剩下約2000戶尚未復電，預計稍晚即可全部恢復供電。 台電表示，事故發生即派員搶修，1分鐘後就復電5474戶，現在不到1小時，即恢復8成5，以最快速度修復中。 楠西地區直到晚上8點還有204戶停電，台電正全力搶修中。 台南第一期藍線延伸線將陸續舉辦說明會 台電綜合研究所試驗傳發生爆炸 台電：與事實不符 #台電 #搶修 #復電 #變電所 #饋線跳脫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北大停電逾3小時只賠1元惹民怨 經長指示台電這樣做 12:322021/12/13 財經 儘速遷入室內、室外加強巡檢 王美花兩方向改進變電所安全 13:562021/12/13 財經 快速建構再生能源發電 解決缺電疑慮 10:112021/12/21 財經 台電研議專案 補償每個停電戶 04:102021/12/14 財經焦點 台電內部訊息曝！變電所爆炸後傳要求做這事：避免影響公投 08:292021/12/13 政治 30萬戶大停電 住商可扣減電費不到4元 04:102021/12/13 焦點要聞 變電所故障停電 經濟部要求春節前完成全面檢修 09:472021/12/13 財經 雙12停電 財長：適度調整受災商家營業稅 04:102021/12/14 金融．稅務 台南肉品市場新建牛隻屠宰線完工 每日最大屠宰量能達60頭 18:592021/12/20 寶島 雙12停電 台電小氣賠償惹民怨 經長下令：3個月內提出合理補償方案 16:152021/12/15 財經 扯！變電所爆炸9成苦主沒補償 2千戶停電逾3小時賠1元 11:132021/12/13 財經 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 李靚蕾突PO文提陳建州夫妻 萬名網友解析背後目的：這招太高了 - 生活 料挖不完！王力宏3年前一篇求救文被翻出 網狂朝聖：真相大白了 - 生活 花2500元抽中千萬豪宅 台中購物節幸運兒驚呼「我不相信」 - 生活 入冬最強冷空氣周六到 這2天恐下雪 跨年天氣出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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