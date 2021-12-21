藝人王力宏遭李靚蕾爆料約炮、召妓，甚至性愛成癮，與過去「優質偶像」的形象大相逕庭，引起外界好奇。前台北市議員童仲彥分析，這可能和王的賀爾蒙、生活習慣和壓力等因素有關，也許這次事件會讓他思考，以後要怎麼做會比較好；同時，針對這些風風雨雨，童仲彥還忍不住直言，「我也是過來人」。

童仲彥21日在政論節目《新聞大白話》中表示，如果真有這方面問題，可以尋求治療，也許他有這樣的痛苦，而他也可以思考未來應該怎麼繼續走。童仲彥指出，性成癮是性癖病，不是性癖好，性的行為是多元的，但性癖好變成性癖病，是有問題存在的，希望可以更嚴肅看這問題。

童仲彥認為，王力宏也有在美國尋求治療，這是相當重要的，相關症狀和賀爾蒙、生活習慣以及壓力有關，也許他沉寂一陣子，到一定年紀後，賀爾蒙的變化會讓他處在比較穩定的狀態；也許這次事件也能讓他思考怎麼做會比較好，「我也是過來人，我這幾年也在檢討，就是面對問題」

童仲彥也說，王力宏決定暫時退出演藝圈是對的，先休息一陣子是好的，可以慢慢省思，「像他那麼有才華的人，到一定地步，就是異於常人，有異於常人的困擾」。童仲彥還說，有些時候，男女之間的問題，是出在權力的控制上，兩人之間的權力、控制關係如何？還有就是事情的真真假假。