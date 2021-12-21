桃園市環保局歷經4個月多次監測，16日晚間發現利○公司前溝渠水質有異常，16日晚間配合桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊等單位進行搜索，抓到不肖廠商偷排廢水，且廢水含有銅、鎳重金屬，最重可開罰2000萬元罰鍰，4名業者遭地檢署向法院聲請羈押禁見獲准。

環保局表示，自8月至12月多次監測利○公司與代操作廠商咊○環境工程公司，16日晚間以科技設備監測水質有異狀，當場抓獲不肖業者將酸性高濃度廢水藉批次處理槽與高濃度暫存槽間，使用三通管線接至1樓軟管，未經任何處理後繞流至雨水溝渠排放，違反水汙法第18條之1規定，將處6萬元以上2000萬元以下罰鍰。

環保局指出，繞流排放屬有害廢棄物等級，另依違反廢清法第46條函送法辦，並獲法院聲請羈押禁見。此外，該公司廢棄物C類廢棄物貯存情形登載不實，未於袋裝標示產生廢棄物的事業名稱、貯存日期、數量成分等，也將依違反廢棄物清理法第36條規定，處新台幣6萬元以上1000萬元以下罰鍰。

環保局說，這次透過環檢警合作，以科技辦案方式進行監測，藉由水質監測器數據追蹤汙染源，採即時監控，當發現水質異常會即時通報環檢警平台。桃園自2016年起與桃園地檢署、環保署及內政部警政署保七總隊成立檢警環結盟查緝平台。

環保局統計，該平台自2016年7月至今已共同查緝629件，其中違反行政罰鍰案337件、情節重大移送桃園地檢署227件、移送人數更高達768人之多，透過結盟機制裁罰金額約新台幣656萬元，打擊犯罪成績斐然。

環保局強調，檢警調經海環結盟多管齊下的稽查辦案勢在必行，持續縝密合作辦案，聯手打擊不法污染環境行為，不肖業者勿心存僥倖以身試法。若民眾發現有違法傾倒掩埋廢棄物、河川汙染及其他環境汙染情事，請立即向桃園環保局通報並提供線索，撥打24小時報案陳情專線：0800-066666通報環保局第一時間處理。