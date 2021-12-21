德國2022年1月消費者信心指數 下滑至負6.8點 20:152021/12/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GfK公布德國明年1月消費者信心指數，從12月修正後的負1.8點，下滑至負6.8點，創今年6月來新低，超過市場預估的負2.5點，顯示Omicron變種病毒令新冠疫情惡化，導致德國經濟瀕臨衰退邊緣，衝擊民眾對經濟的信心進一步下跌。 當沖降稅延長3年 台股盤中漲逾百點 電金急拉 《國際金融》拋售過後 歐股彈高0.98％ #德國 #消費者信心指數 #至負 #的負 #下滑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桓達前十一月合併營收創歷史新高 全年營收及獲利飆史上新高 11:492021/12/21 財經 北美需求旺 耐吉上季營收獲利超預期 13:112021/12/21 財經 旅遊旺季到 美汽油續跌空間有限 04:102021/12/21 全球財經 僑外投資件數金額 今年雙減 04:102021/12/21 財經要聞 《基金》印度股債5大優勢 長投正當時 09:432021/12/21 財經 宜蘭力麗威斯汀 極品佛跳牆外賣年菜即日開賣 17:502021/12/21 生活 《期貨》三大期指齊揚 1月台指期開高78點 09:092021/12/21 財經 中國移動A股IPO預計募資高至人民幣560億元 創逾11年A股最大IPO 11:102021/12/21 財經 《國際經濟》疫情惡化 德國消費者信心黯淡 17:392021/12/21 財經 陸房地產風暴 襲向鋼鐵、水泥 04:102021/12/21 產業特刊 美國ESG基金 搶賺頂尖企業財 04:102021/12/21 投資理財 財經熱門新聞 「4個不同意」台股不漲還下殺 謝金河被打臉後反問一句 - 財經 台積電掰了！三星搶下特斯拉大單 護國神山輸在這裡 - 財經 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 搶台積電赴高雄前！砸6億掃貨左營15棟透天 神秘買家曝光 - 財經 外資認錯回補106億 狂掃貨這幾檔金控股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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