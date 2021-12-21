GfK公布德國明年1月消費者信心指數，從12月修正後的負1.8點，下滑至負6.8點，創今年6月來新低，超過市場預估的負2.5點，顯示Omicron變種病毒令新冠疫情惡化，導致德國經濟瀕臨衰退邊緣，衝擊民眾對經濟的信心進一步下跌。