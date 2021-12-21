半導體大廠美光公布財報優於市場預期，本季財測同時開高，化解市場對Omicron疫情利空的疑慮，帶動歐美股市周二止跌反彈，油價順勢彈升逾1％。

美光公布業績後帶動半導體類股大漲，東京威力科創收盤勁揚4.4％，愛德萬跳升4.6％，帶動日經指數單日強漲2.1％，漲幅居亞股之冠。三星電子漲升1.3％，SK海力士大漲3.3％，韓國大盤收高0.4％。

歐美股市同步止跌反彈，法國大盤上漲0.7％，德國股市彈升0.9％，Stoxx 600泛歐股市指數上漲近1％。道瓊工業指數跳空開高大漲逾200點或0.8％，那斯達克指數勁彈0.9％。美光暴漲逾7％，報88美元。

油市跟進止跌，紐約期油上漲1.3％至69.51美元，布蘭特期油彈升1.1％來到72.29美元。

記憶體大廠美光周一盤後公布上季(至12月2日止)季報，營收達76.9億美元，雖季減7％，但較去年同期大增33％，同時也高於財測目標。上季非GAAP獲利為每股2.16美元，同樣比財測目標2.10美元為高。

美光表示，上季DRAM營收較去年同期激增38％，占公司整體業績的73％，NAND晶片業績年增率也有19％，占整體營收的24％。

美光指出，上季產品價格雖然下跌，但跌幅並不大，DRAM的平均售價較前一季跌幅僅個位數出頭，NAND的跌幅也在5％左右。

本季展望方面，美光預估營收約在73到77億美元之間，非GAAP每股盈餘約1.85到2.05美元，毛利率約在45％到47％，略低於上季的47％。華爾街分析師預估美光本季營收約72.7億美元，每股盈餘1.86美元。

美光表示，上季總共買了2.59億美元的庫藏股。

美光在法說會上指出，受惠於需求維持強勁，2022財年(至2022年8月底)獲利表現料將穩健，營收則可望改寫歷史新高，其中DRAM需求成長率將從今年的20％出頭，略降至明年的接近20％。