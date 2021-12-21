歐盟承認小黃卡，入境掃描手機就可通關。歐洲經貿辦事處21日指出，歐盟將承認台灣的新冠疫苗接種「數位證明」，而台灣也將承認歐盟的數位COVID證明，讓歐盟公民入境更便利。指揮中心發言人莊人祥表示，我國疫苗數位證明書將在年底上線，屆時出國民眾可透過手機出示網頁畫面來通關。

疫情指揮中心為利國人國際通行需要，已建置台灣數位新冠病毒健康證明簽發平台，歐盟今日宣布我國正式加入歐盟數位新冠證明系統。歐盟已建立數位新冠證明世界性標準，目前已有55國加入，包括27個歐盟會員國、28個非歐盟會員國加入，為目前國際最主流運作之數位新冠證明系統，歐盟共已核發逾6億張EU DCC，歐盟執委會已發布新聞稿，指出「歐盟數位新冠證明」(EU Digital COVID Certificate EU DCC) 為歐盟對抗COVID-19疫情之關鍵要素。

美國已宣布接受民眾持歐盟數位新冠證明入境之查驗，另歐盟亦已宣布與國際民航組織(IATA)發展數位新冠證明互通，目前民眾持台灣數位新冠病毒健康證明國際旅行，可於前述各國及航空公司使用，通行時可享快速驗證之便利。

申請加入歐盟數位新冠證明系統，需經過嚴謹的測試程序，過程中需相互驗證所有已加入歐盟之國家的QR code，並進行憑證交換，亞洲地區目前僅新加坡及我國成功加入，期盼民眾在跨境移動時，解決紙本證明需要空間儲存、紙本文件不易保存及人工查驗耗時等缺點。

數位證明將優先提供做為民眾出國使用，至於國內是否開放使用，待疫情指揮中心另行發布。