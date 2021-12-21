民進黨團立院總召柯建銘提案修《地方制度法》，引發討論。基隆市長林右昌認為，修法同時，行政院應就行政區合理化提出配套，並思考制定「日出條款」，保障非直轄市的市民和城市。

林右昌說，現今直轄市、非直轄市間本就有爭論，修法後應讓問題得到解決，他認為，修正地制法同時，行政院應就行政區合理化提出配套，現在6都直轄市人口達1628萬人，占全國人口70％，若彰化縣升格、新竹縣市合併，會變成8個都，人口數提升至1855萬人，占全國人口80.6％，至於剩下20％非直轄市的民眾或縣市，該如何發展、被照顧，是非常重要的課題，必須兼顧。

林右昌提及，修法是一個契機，重點在於配套，要思考非直轄市20％的城市和民眾權益，怎麼被照顧更重要，應該要給更多資源保障，在全國行政區畫合理化前，非直轄市的預算或中央補助款，應優先被照顧且分配，並適度增加，另訂出明確流程及完成時間。

林右昌指出，基隆也希望提出行政區畫的構想，也就是大基隆市的概念，本市有基隆港、稅收，還有整個北海岸，未來是可以成為一個有發展潛力的海洋都會城市，基隆市的行政區畫也應該被重視和討論。