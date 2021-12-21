迎接耶誕佳節來到，金門石雕公園亮起來，璀璨亮麗的燈飾耀眼眩目，高粱酒、花帔、斗笠等金門元素和鄉土文物融入主題，提供鄉親和觀光客一個夜遊的好地方。
規畫布展的金門縣養工所，以最節省的經費，由所內工班人力參與布置，在金城南門海濱打造1處五顏六色，燦爛繽紛的華麗地景，展現工作人員舖柏油、修電燈外，多才多藝的另一面。
吳志偉所長表示，在落實楊鎮浯縣長推動永續、環保的大目標下，今年利用舊有廢棄燈桿製作成1棵5米高的聖誕樹，另也利用海漂保麗龍研磨切割，製作出「雪寶家族」，並融入金門特色文化，如高粱酒、花帔、斗笠等，呈現滿滿的聖誕雪國感。
這項燈展活動將一直進行到2022年2月25日，每天18：00-22：30，沿線共有鹿途漫漫仙音渺渺、寄情於瓶星光燦燦、雪寶家族和螢向2022等4大主題燈海區，歡迎大家來夜遊打卡，與燈景同框留下冬季最美的回憶。
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