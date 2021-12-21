2021受到新冠疫情影響，網購成為全民運動，Yahoo奇摩購物21日統計今年消費趨勢指出，今年在疫情影響下，居家辦公成為新常態，帶動高單價3C商品登上熱銷榜常勝軍。此外，疫情之下，透過網購「補貨」民生用品成為日常，防疫用品更出現「常備化」的態勢。而通膨全民有感，「精省比價」成為網購消費新運動。

台灣本土疫情今年中爆發，帶動無接觸經濟興起，電商成為民眾維繫日常生活採買的重要管道。Yahoo奇摩購物數據發現，平台網購消費年齡邁向全齡化，自去年疫情延燒以來，45歲～65歲的中年與銀髮族成長幅度最為顯著，今年65歲以上銀髮族更持續年增兩成，而全台則以「桃竹苗地區」網購消費者年增率最高。

Yahoo奇摩購物指出，剖析2021年十大「網友最愛買熱銷榜」，在居家上班上課帶動之下，3C科技周邊配備升級需求大增，帶動高單價3C商品橫掃熱銷榜，以Apple旗艦手機iPhone 13登熱賣冠軍。另外，像是AirPods Pro無線藍牙耳機、iPad 9平板電腦也在暢銷榜中拿下3席名次。加上10月振興五倍券發放，不少消費者趁機汰舊換新，讓其他品牌的筆電銷量大增。

而在疫情仍盤據日常生活，加上本土疫情爆發、三級警戒帶動民生用品網購需求飆升。Yahoo奇摩購物指出，盤點今年十大「網友最愛買民生用品榜」，「口罩」買氣不墜，銷量年增三倍，奪下年度熱銷冠軍。另外，像是氣泡水、保健食品、衛生紙、保久乳等，都成為民眾愛買的商品。

而期物價攀升，消費者更加精打細算，跨網比價成聰明精省消費心法。Yahoo奇摩拍賣盤點今年前十大「網友最愛跨網比價榜」，明顯可見消耗快、隨時需補貨的民生用品與高單價3C及家電商品成為「精省荷包」的重點項目。牽動民生消費、居家生活必備的「衛生紙」搜尋量最高、月成長翻倍則奪下冠軍。另外，像是高單價的保養品，每到年度重點優惠檔期，更成網友追求「哪裡買最便宜」的商品標的。而今年首波冷氣團為40年來最早報到的一年，強冷空氣一波波來襲，亦讓「暖暖包」成為比價重點商品。