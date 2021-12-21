台灣跨年最大重頭戲101跨年煙火21日公布，今年將以「迎向美好未來」為主題，設計總時長360秒、首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」大秀，101董事長張學舜強調，今年10月後煙火贊助商踴躍，包括主力的觀光局、中國信託以及疫情下受益的陽明海運、外送平台foodpanda等十家，而多年名列贊助商的台灣菸酒首度缺席，張學舜強調，最重要是與全世界一同迎向美好未來。

101指出，去年未見的T-PAD今年回歸，在煙火融合T-PAD燈網動畫與煙火共同串聯演出，整合煙火、動畫、音樂、燈光，用16000發的煙火點亮夜空；張學舜同時表示，今年耶誕節起即以策展模式於101周邊布置雙跨年燈街造景，規劃出30個打卡景點蔚為話題，預計集結跨年煙火活動可望吸引逾百萬人潮，超越去年同期。

今年合作贊助廠商包括觀光局、中華電信、證交所、客委會、中國信託、陽明海運、義美食品、韓國遊戲廠商NCSOFT、Foodpanda、與KIA汽車總代理-台灣森那美起亞等十家，經費因回歸T-PAD燈網動畫而超過去年的3000萬，估約6000萬上下，張學舜強調，101跨年煙火不僅全球矚目，尤其是在美國、巴黎等城市跨年煙火陸續取消之際，感謝台灣防疫得當、疫情趨緩，在防疫規範下，101跨年煙火就是過年活動重頭戲。

往年耶誕、跨年期間，信義商圈周邊外商多數上班族均出國跨年度假，北上跨年人潮聚集逾百萬人流商機，去年同期因疫情相對嚴峻，而今年年末儘管全球仍因Omicron等病毒肆虐而部分城市取消跨年活動，但101認為跨年煙火一定會放，不論有沒有跨年演唱會，據悉台北市府跨年演唱會仍持續進行規劃，而週邊包括101、微風南山、遠百A13、新光三越等高樓餐廳或景觀餐廳均已訂位逾九成，部分餐廳的煙火時段已滿席，101預期今年人潮仍有望逾百萬人。