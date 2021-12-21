Garmin年末感恩回饋優惠 下殺88折再送限量禮 21:022021/12/21 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Garmin支援全天候健康監測功能的「Lily智慧腕錶」、「Venu 2 GPS智慧腕錶」、「vívomove系列」、「Venu Sq GPS智慧腕錶」，原價6990元起，優惠價6150元起。（Garmin提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正值耶誕節的購物旺季，Garmin今年特別在明年1月3日前推出了限時的「Give A Garmin」年末感恩回饋活動，凡至指定通路即享全系列商品主機88折優惠，消費不限金額再獲得Garmin健身彈力帶，讓消費者在年末也可維持居家運動的習慣，另單筆消費滿萬元再送Garmin萬用毯，活動期間憑發票再抽高島超手感4D按摩槍，在運動後即能放鬆肌肉，運動、健康監測到放鬆全方位由Garmin守護。 前十月行動支付交易飆增一倍 一銀零接觸支付疫軍突圍 福容寵愛會員 祭出三大好禮 #Garmin #運動 #放鬆 #年末 #感恩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夢時代推「聖誕跨年慶」 消費享20％回饋 19:192021/12/21 財經 台北合眾汽車在台運轉 10 年 2021 ISUZU 年終感恩晚會 「10 載給力」獻給每位合作夥伴 17:442021/12/21 汽車情報-汽車新聞 苗栗竹南鎮2021年關懷弱勢家庭 寒冬送暖歲末感恩活動 15:522021/12/19 寶島 銀行推神卡 搶跨年商機 04:102021/12/19 財經要聞 Global Mall首祭12月最強優惠 百貨最大燒肉專門店進駐中和店 10:292021/12/19 生活 流感、過敏季更要顧好家中空氣健康 除菌型空氣清淨機熱銷 09:242021/12/19 生活 凱基證券送暖 學童喜迎耶誕禮 04:102021/12/21 證券．權證 MITSUI OUTLET PARK台中港 二期開幕搶賺耶誕財 04:102021/12/17 時尚消費 比比昂再攜手日本傢俱品牌LOWYA跨境購物服務 14:042021/12/19 生活 台電2022月曆打造「文化資產風」 限量發行預購享優惠 18:222021/12/21 財經 SOGO WEDGWOOD寢具、WMF鍋具特賣2折起 09:292021/12/18 生活 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 李靚蕾突PO文提陳建州夫妻 萬名網友解析背後目的：這招太高了 - 生活 料挖不完！王力宏3年前一篇求救文被翻出 網狂朝聖：真相大白了 - 生活 入冬最強冷空氣周六到 這2天恐下雪 跨年天氣出爐 - 生活 花2500元抽中千萬豪宅 台中購物節幸運兒驚呼「我不相信」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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