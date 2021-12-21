正值耶誕節的購物旺季，Garmin今年特別在明年1月3日前推出了限時的「Give A Garmin」年末感恩回饋活動，凡至指定通路即享全系列商品主機88折優惠，消費不限金額再獲得Garmin健身彈力帶，讓消費者在年末也可維持居家運動的習慣，另單筆消費滿萬元再送Garmin萬用毯，活動期間憑發票再抽高島超手感4D按摩槍，在運動後即能放鬆肌肉，運動、健康監測到放鬆全方位由Garmin守護。