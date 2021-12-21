工商協進會今日舉行工商早餐會，對明年缺電、綠能進度緩慢、天然氣發電會讓碳排減不下來，經濟部能源局晚間再度反駁，指2027年前，新增燃氣機組比退役核能多，至於碳排問題，其屬低碳，為全球能源轉型的橋接角色。

台積電董事長劉德音今會後表示，長期零碳排是整個世界的趨勢，需要政府與民間合力、超前部署。工商協進會理事長林伯豐則指出，國內綠電建置率進度慢，明年缺電問題政府要拿出辦法解決，而天然氣、燃煤等發電方式讓碳排降不下來，也與減碳趨勢不符。

對缺電問題，能源局指出，已規劃至2027年長期電源開發方案，其中預估2021～2027年間，新增的比除役的機組多，其中燃氣機組即約淨增加1450萬瓩，高於核能的2025除役的387萬瓩。

三接外推延後的兩年半空窗期，經濟部則會持續督促台電大潭8、9號機組如期完工，優先供氣給較高效率的燃氣機組，提高總發電量；同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術，並擴大需量反應機制等作為。

至於天然氣不符淨零排放趨勢等意見，能源局指出，依國際能源總署(IEA)報告，天然氣具低碳特性，短中期可以取代相對高碳的煤炭，長期隨再生能源供給增加，仍扮演提供電力系統輔助服務的重要角色，以維持供電穩定，並透過導入碳捕捉封存再利用(CCUS)技術解決碳排問題，在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源。