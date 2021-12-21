余文樂出道第2年，已有退出演藝圈的念頭。（滾動工作室提供）

余文樂YouTube個人頻道《Inside Out 》最新2集中，分享他對服飾的執著，笑喊每天均穿不同的白色T裇，但卻是厚度、長短或是寬窄不一樣，要看當天需要挑選哪一件，甚至挑褲子顏色也花20分鐘。

服裝品牌「MADNESS」是他苦心經營多年的心血，坦言際實上每年也有考慮放棄經營的衝動。回想當初創造服裝品牌，是因為自己喜歡衣服，從小愛漂亮，余文樂說：「一直花很多時間及金錢，繳了很多學費，愈來愈有衝動去做自己的服裝品牌，沒想過做多大走多遠，沒想過有多麼專業。」

到真正實踐卻是另一番滋味，「當年每星期由香港坐3小時車到廣州找廠商，每次來回6個小時，比我想像中累很多，但我是從喜歡出發，不是為賺錢，跟藝人工作更是相差太遠，回頭看其實我有否做錯選擇，我真的不知道，我有想放棄，每一年都想放棄，前幾年又出過事，影響到藝人方面的工作，差點就決定放棄，但公司是我的，我需要承擔及解決問題」。

對於如何學懂堅持，不輕言放棄，他回想22歲時，演藝事業邁入第2年，已有退出娛樂圈的念頭，余文樂說：「入行第2年，我已跟老闆說我不玩了，我想解約回去打工，我覺得不適合這工作，尤其受不了經常都要面對傳媒的是非及負面問題，我才22歲，我不是要賺很多錢，我不是發明星夢的人，我只是誤打誤撞進來。」他提過2次，甚至到了第2次，還跟老闆說「我真的想走，可否讓我走，我真的不想做」。

老闆便告訴他「你隨時都可以走，我不會為難你，可是我覺得作為男人，如果你這次碰到這個問題你投降，你就一輩子活在這陰影哩，做任何事覺得困難你就投降，你認輸就一輩子會是這樣，你換個想法，成功以後再選擇，你想在失敗的狀態退出，還是我們再繼續努力，到你克服一切，你還是覺得不想玩，你就走」，余文樂就突然不再鑽牛角尖了。