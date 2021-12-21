導演范揚仲（左起）率領演員莫允雯、范少勳、温貞菱、陳以文亮相。（粘耿豪攝）

電影《不想一個人》今舉行首映會，導演范揚仲率領演員范少勳、莫允雯、温貞菱、陳以文一同出席，4位演員都為電影獻上激情戲，其中范少勳跟莫允雯演床戲時，片場天氣熱又因收音問題不能開冷氣，兩人拍到猛爆汗，身體的保護措施都有出現「位移」。

莫允雯說現場流汗胸貼滑落時，要范少勳用身體來幫忙遮蔽，她形容：「有做安全措施，但沒有很安全，安全感是來自於有跟大家討論怎麼互遮。」范少勳則是套私處的寶貝套滑脫，另他還有全裸大露屁股的鏡頭。

飾演傳播妹的温貞菱和飾演恩客的納豆，兩人也有拍攝床戲，還有1場幫納豆洗澡的戲，可惜最後范揚仲忍痛剪掉，無法讓兩人的濕背秀登上大銀幕，温貞菱解釋兩人的關係偏純情可愛，「但當性愛明確的時候，角色標籤太明顯，想要純情一點」。

聊到情慾戲，范少勳、莫允雯、温貞菱3位主演全靠開拍前的表演課「搶毛巾」來培養感情與信任感，過程中不僅要保護自己，更要保護對手演員。課堂上莫允雯跟温貞菱合力，上下其手只為搶到范少勳手上的毛巾，最後3人扭打成一團，弄得全身瘀青受傷。電影24日上映。