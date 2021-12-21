工商早餐會21日召開，工商界對於供電穩定、天然氣發電及綠能相當重視，經濟部能源局21日回應，全球趨勢的淨零轉型與長期，需要政府與民間合力、超前部署。

面對明年（2022）可能缺電說，能源局指出，已規劃至2027年長期電源開發方案，其中預估2021～2027年間，新增的比除役的機組多，其中燃氣機組即約淨增加1450萬瓩，高於核能的2025除役的387萬瓩。三接外推延後的兩年半，經濟部會持續督促台電大潭8、9號機組如期完工，優先供氣給較高效率的燃氣機組，提高總發電量；同時加強各電廠機組維護以減少機組故障機率，精進歲檢修技術；並擴大需量反應機制等作為，請台電公司持續維持穩定供電。

至於天然氣不符淨零排放趨勢等意見，能源局指出，COP26達成減少燃煤發電的決議，依國際能源總署（IEA）報告，天然氣具低碳特性，短中期可以取代相對高碳的煤炭，長期隨再生能源供給增加，仍扮演提供電力系統輔助服務的重要角色，以維持供電穩定，並透過導入碳捕捉封存再利用（CCUS）技術解決碳排問題，因此，天然氣在全球能源轉型過程被視為重要的橋接能源。

能源局舉例，以德國來說，社會民主黨、綠黨及自由民主黨甫於11月24日發布的合組新執行聯盟協議亦明確指出「天然氣於過渡時期將不可或缺」，並規劃未來於既有電廠廠址，以加入氫氣的方式，與天然氣共同混燒，進一步降低碳排。