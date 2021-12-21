拜登政府20日決定針對小客車與輕型卡車實施更嚴格的燃油效率標準，2026年的車款必須達到每加侖行駛55英里，盼藉此減少污染，並為消費者省下數十億美元的油價。
根據最新規訂，車廠2026年起推出的汽車與輕卡車，燃油效率必須達到每加侖平均行駛55英里，高於川普執政時對該年度所設定的43英里，至於目前2021年的油耗標準是40英里。
美國環保局（EPA）表示，根據政府評估未來燃料價格為計，最新規範將使美國駕駛人在2050年以前省下2010億到4200億美元的燃料成本。即便考量到購買更環保車款的更高成本，自2026年起，每輛車的使用周期大約可為車主節省大約1000美元。
EPA指出，更高的標準將遏止運輸污染，這也是目前溫室氣體最大排放源。
EPA局長雷根（Michael Regan）表示，「我們設定強而有力且嚴格的標準，這可有助於減少傷害人類與地球的空氣污染，又可讓許多家庭省錢。」
最新規訂《聯邦公報》（Federal Register）公布後60天生效，適用於2023年起的車款，預計逐年提高標準一直到2026年，EPA亦稱此為史上最嚴格的油耗規範。
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