阿翔、浩子分別飾演武松、武大郎。（民視提供）

王中皇、賴芊合、謝京穎與安妮扮老虎。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》爆笑短劇「武松祥虎」單元日前熱鬧開錄。（民視提供）

民視除夕特別節目《民視第一發發發》爆笑短劇「武松祥虎」單元日前熱鬧開錄，浩角翔起帶領大家瘋狂演出，一共動員16位藝人分別飾演各種不同角色，民視與麗群製作團隊大手筆邀請「愛樂芬工作室」全新訂製服裝，光是服裝就斥資超過30萬，耗時2個月開始設計，每位都是量身訂製，超質感的服裝一出場就讓人讚嘆。

阿翔說有別於以往跟虎年有關的短劇，他終於擺脫「萬年孫悟空」角色，演出武松，要來打王中皇、賴芊合、謝京穎與安妮所飾演的老虎，王中皇說「四隻虎」練習好幾天，謝京穎還減肥10幾公斤，要從身上虎紋的元素，4人用視學效果擺出1隻「老虎圖案」來賀年，超獨特的表演讓他們都很興奮。

除此之外，邀請到戲劇女神蘇晏霈來飾演潘金蓮，豁出去的她不斷笑說「突破自我」要賣弄風騷，演起來讓她大呼過癮。還有第一次參與特別節目的馬國賢飾演惡霸，他說：「參與演出真的讓我超感動的，現在沒有電視台這樣製作節目，大手筆大陣仗只為一個單元。」但浩翔補槍說「國賢哥最精彩不是演戲是他唱歌那一段」，讓頻頻走音的馬國賢哭笑不得。

浩子這次要跪在地上演矮小的武大郎，全場都說超適合他，他還透露其實裡面有護膝，但製作單位透露其實有網友敲碗浩子能不能飾演「潘金蓮」來個不一樣的，浩子馬上「扭腰擺臀」跟蘇晏霈嗆聲：「我演潘金蓮比性感可不會輸妳！」氣得蘇晏霈跟浩子「尬舞」比拼性感，光是訪問就讓現場超爆笑失控。