基隆年約50歲陳姓男子涉嫌在住處內栽種二級毒品大麻，將房間改裝成栽種場所。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆年約50歲陳姓男子涉嫌在住處內栽種二級毒品大麻，將房間改裝成栽種場所，警方接獲線報，進屋查看，當場查獲大麻株13株、大麻培養盒17盒，以及數個栽種工具，全案依違反毒品危害防制條例，移送基隆地檢署偵辦。

據了解，第三分局百福派出所昨天下午接獲通報，位在七堵區福一街某住處內疑似有民眾栽種二級毒品大麻，房間內掛上黑幕企圖掩蓋，並長期使用電風扇降低氣味。

警方經陳男同意後進入搜索，當場查獲大麻植株13株、大麻培養盒17盒（含插枝幼苗，總計173株、其中2株枯黃）、定時器2個、植栽棚架4個、生長燈2個、培養燈1台、溼度計2個、除濕機1個、營養液2瓶、酸鹼調節液1批、ph檢測器5台、乾燥大麻花13包（毛重549公克）、大麻葉半成品3421公克、肥料1批、吸食煙斗3個、研磨器1個、大麻葉1盒、滴管2件。

警方偵詢時，陳男坦承，透過管道取得大麻種子後，在網路自學栽種技術，並於住處植栽培養成株，主要供自己施用，沒有對外販售，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署，並擴大溯源偵辦。

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